일상이 된 '오운완'에 관절 건강 관리 관심 ↑…콘드로이친 등 관절 건강기능식품 속속 선보여

고령화와 생활체육 인구 확대로 관절 건강에 대한 관심이 높아지고 있다.

운동을 즐기는 액티브 시니어가 늘고 러닝·헬스 등 운동이 일상이 된 2030세대도 많아지면서, 부상 예방뿐 아니라 평소 관절 건강을 챙기려는 수요도 커지는 분위기다. 이에 따라 제약·건강기능식품 업계에서는 다양한 신제품 출시가 이어지고 있다.

건강보험심사평가원에 따르면 정형외과 진료인원은 2021년 1140만6000명에서 2024년 1284만6000명으로 약 12.6% 증가했다. 고령층에서 흔한 퇴행성 관절염과 척추질환 등은 물론, 운동 과정에서 발생하는 근육·인대 손상이나 관절 통증도 진료인원 증가의 배경으로 풀이된다.

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실제 운동을 즐기는 인구는 증가세다. 문화체육관광부의 '2025년 국민생활체육조사'에서 규칙적으로 생활체육에 참여하는 비율은 62.9%로 전년보다 2.2%포인트 상승했다. 특히 규칙적 체육활동 참여자가 주로 하는 운동으로 달리기·조깅·마라톤을 꼽은 비율은 2024년 4.8%에서 2025년 7.7%로 높아졌다. 연령별 생활체육 참여율도 20대 65.2%, 30대 67.8%로 나타났다. 운동이 특정 세대의 취미를 넘어 일상적인 건강관리 방식으로 자리잡는 추세다.

이른바 '오운완(오늘 운동 완료)' 등 운동을 일상화하는 사람이 늘면서 관절 관리 방식도 다양해지고 있다. 운동 전후 스트레칭과 근력 강화, 운동 강도 조절 등 부상 예방에 대한 관심이 커지는 한편, 일상에서 관절 건강을 관리하기 위한 건강기능식품도 주목받고 있다. 과거 단일 원료 중심이었던 제품군은 최근 여러 기능성 원료를 함께 담거나 액상 스틱·퀵샷 등 섭취 편의성을 높인 제품으로 확대되고 있다.

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관절 건강기능식품에 활용되는 고시형 원료에는 MSM(엠에스엠), NAG(N-아세틸글루코사민), 글루코사민, 뮤코다당·단백 등이 있다. 이들 원료는 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받아 왔다. 특히 콘드로이친황산염(이하 콘드로이친)은 최근 개별인정형 원료를 활용한 제품이 늘면서 시장에서 존재감을 키우고 있다. 콘드로이친은 뮤코다당·단백을 구성하는 주요 성분 중 하나로, 연골 조직의 수분 유지와 탄력에 관여하는 것으로 알려져 있다. 건강기능식품 원료로는 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받았다.

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최근 업계에서는 식약처가 인정한 일부 콘드로이친 원료의 일일 섭취량인 1200㎎을 강조하는 한편, MSM·NAG 등을 더한 복합 배합 제품을 잇달아 선보이고 있다.

◇'유한 콘드로이친1200'. 사진제공=유한양행

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유한양행은 최근 관절·연골 건강기능식품 '유한콘드로이친1200'을 출시했다. 식약처로부터 기능성을 인정받은 개별인정형 원료 콘드로이친황산염을 하루 섭취량인 1200㎎ 그대로 담았다. 10g 액상 스틱 형태로 쌍화·영지 농축액과 히알루론산, 보스웰리아 추출물, 생선 콜라겐 등을 부원료로 배합해 섭취 편의성을 높였다. 무릎 관절 통증이 있는 성인 150명을 대상으로 90일간 진행한 위약대조 인체적용시험에서 관절 통증과 뻣뻣함, 보행 기능 지표가 개선됐다는 설명이다.

◇'관절엔 콘드로이친 1200 퀵샷'. 사진제공=풀무원헬스케어

풀무원헬스케어는 '관절엔 콘드로이친 1200 퀵샷'을 선보였다. 식약처 개별인정형 원료인 돼지 연골 유래 콘드로이친황산염 1200㎎을 한 병에 담았으며, 칼슘 210㎎과 마그네슘 94.5㎎, 히알루론산 120㎎을 함께 배합했다. 관절·연골 건강뿐 아니라 뼈와 신경·근육, 피부 보습까지 고려한 4중 케어를 내세웠으며, 50g 액상 제품으로 하루 한 병씩 섭취할 수 있도록 했다.

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◇'관절 올케어 콘드로이친·MSM·NAG'. 사진제공=고려은단

고려은단은 '관절 올케어 콘드로이친·MSM·NAG'를 통해 복합 원료 전략을 내세웠다. 자체적으로 식약처 개별인정을 받은 콘드로이친을 주원료로 사용하고, 덴마크산 순도 90% 콘드로이친 원료에 MSM과 NAG를 더했다. 콘드로이친 원료의 개별인정부터 배합·제조·품질관리까지 직접 관리하며, 미니 정제 스틱 형태로 휴대와 섭취 편의성을 높였다.

◇'GNC 관절·연골 콘드로이친 1200' . 사진제공=동원F&B

앞서 동원F&B가 선보인 'GNC 관절·연골 콘드로이친 1200'은 덴마크산 개별인정형 콘드로이친황산염을 주원료로 사용했다. 비타민D3와 망간 등 영양성분에 상어연골분말과 초록입홍합분말을 부원료로 더했으며, 하루 두 정으로 섭취할 수 있도록 설계했다. 또한 인체적용시험에서 관절 건강 관련 15개 지표의 개선을 확인했다는 것이 동원F&B의 설명이다.

관련 업계에서는 관절 건강기능식품이 특정 연령대의 사후 관리 제품에서 일상적인 건강관리 제품으로 영역을 넓혀갈 것으로 보고 있다.

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업계 관계자는 "운동과 자기관리에 적극적인 젊은층이 관절 건기식의 잠재 소비층으로 확대되면서, 보다 다양한 관절 건기식 제품이 시장에 나올 것"이라면서, "단순히 콘드로이친 등의 함량을 강조하는 데서 나아가 원료의 품질, 복합 배합, 제형 차별화 등이 경쟁 요소가 될 것으로 보인다"고 전망했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com