"어른과 아이 피 뽑는 게 같나?"…소아 검체검사 수가 28% 인하 병원들 반발

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 정부가 내년 1월부터 혈액검사 등 검체검사 수가를 평균 28% 인하하기로 한 가운데 소아청소년병원들이 성인과 소아의 검사 환경 차이를 고려하지 않은 일률적인 수가 조정이라며 반발하고 나섰다. 소아는 혈관이 가늘고 채혈할 수 있는 혈액량에도 제한이 있어 더 많은 의료인력과 시간이 필요한 만큼 별도의 보상체계를 마련해야 한다는 주장이다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 지난 10월 28일 건강보험정책심의위원회에서 의결된 검체검사 수가 인하와 관련해 소아 의료 현장의 특수성을 반영한 제도 개선을 촉구했다.

협회는 정부의 이번 조정이 성인 중심의 검사 비용과 수익 구조를 기준으로 연령 구분 없이 동일한 인하율을 적용하는 방식이라고 지적했다. 소아 검체검사는 채혈 단계부터 성인과 다르기 때문에 일률적인 수가 인하를 적용해서는 안 된다는 것이다.

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실제로 소아는 체구가 작아 한 번에 채혈할 수 있는 혈액량에 한계가 있다. 혈관도 가늘고 잘 보이지 않아 채혈에 여러 차례 실패하는 경우가 적지 않다. 협회는 세계보건기구(WHO) 관련 학술지에 게재된 연구를 근거로 소아의 채혈량은 24시간 동안 전체 혈액량의 1~5%, 8주 동안 10% 이내로 제한할 것을 권고하고 있다고 설명했다.

이 때문에 소아 진료에서는 한 번 채혈할 때 필요한 검사를 최대한 함께 진행하는 것이 일반적이다. 아이에게 반복적으로 바늘을 찌르는 부담을 줄이기 위해서다.

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채혈 과정에 투입되는 인력도 성인과 차이가 크다. 성인은 간호사 한 명이 채혈을 진행할 수 있는 경우가 많지만, 소아는 간호사 한 명이 혈관을 찾는 동안 다른 의료진이 아이의 팔과 다리를 고정하고 보호자가 아이를 달래야 하는 상황이 발생한다. 최소 2명 이상의 의료인력이 필요한 경우가 적지 않다는 게 협회의 설명이다.

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채혈 과정에서 아이가 두려움에 몸부림치거나 보호자가 불안감을 호소하는 경우 의료진은 환아의 안전을 확보하면서 보호자에게 검사 과정을 설명해야 한다. 한 번에 채혈에 성공하지 못하면 처음부터 다시 시도해야 해 의료진의 시간과 업무 부담도 커진다.

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그러나 현행 건강보험 수가 체계에서는 이러한 소아 채혈의 특수성이 별도로 반영되지 않고 있다. 생후 1년이 되지 않은 영아와 성인이 동일한 검사를 받으면 검사 수가도 같으며, 소아 채혈 난도와 추가 인력 투입을 보상하는 별도 가산도 없다는 것이다.

협회는 이런 상황에서 검체검사 수가까지 성인과 같은 기준으로 인하하면 소아 의료기관의 부담이 더욱 커질 수 있다고 우려했다.

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이에 따라 소아 검체검사를 일률적인 수가 인하 대상에서 분리하고, 응급진료에 필수적인 검사에는 수가 조정을 적용하지 않겠다는 정부 방침을 소아 급성 감염 진단검사에도 적용해야 한다고 요구했다. 아울러 기존 진찰료와 입원료에 적용되는 소아 가산처럼 채혈의 난도와 투입 인력을 반영한 '소아 검체채취 가산'을 신설해야 한다고 주장했다.

계절에 따라 입원 환자 수가 크게 달라지는 소아청소년병원의 특성을 고려해 간호인력 기준도 특정 시점이 아닌 1년 평균을 기준으로 산정해야 한다고 제안했다.

최용재 회장은 "열이 나는 아이가 세균 감염인지, 탈수가 얼마나 심한지를 한 번의 채혈로 판단해야 하는 것은 소아 진료의 특성 때문이지 과잉검사가 아니다"라며 "성인의 대량·반복 검사를 기준으로 산정한 과보상 구조를 아이들에게 같은 비율로 적용하는 것은 적절하지 않다"고 말했다.

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최 회장은 수가 인하가 장기적으로 소아 진료의 질 저하로 이어질 가능성도 제기했다. 검사 수가가 실제 투입 비용에 미치지 못하면 병원들이 채혈 인력을 줄이거나 검사를 외부 기관에 의뢰할 수밖에 없다는 것이다.

그는 "인력이 부족해지면 채혈 실패가 늘어나 아이들이 바늘에 여러 번 찔릴 가능성이 커진다"며 "병원에서 한 시간 안에 확인할 수 있던 검사 결과를 다음 날 받아야 한다면 아픈 아이를 데리고 병원을 다시 방문하거나 결과를 기다리지 못해 대학병원 응급실을 찾는 가족도 늘어날 수 있다"고 우려했다.

이어 "소아 검체검사는 검사 장비의 분석 비용만으로 평가해서는 안 된다"며 "숙련된 채혈 인력, 환아의 안전한 자세 유지, 보호자 설명, 재채혈 최소화와 신속한 결과 확인에 필요한 자원까지 함께 고려해야 한다"고 강조했다.

최 회장은 소아 진료 기반을 유지하기 위한 별도의 보상체계 마련도 촉구했다. 정부가 어린이 공공전문진료센터의 불가피한 의료적 손실을 보상하는 제도를 도입한 것처럼, 지역 소아 입원과 야간진료를 담당하는 병원급 의료기관에 대해서도 소아 진료 원가와 의료 기능 유지에 필요한 비용을 별도로 평가해야 한다는 주장이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com