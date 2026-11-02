"풍부한 임상 노하우 전수" 부산힘찬병원 문남훈 의무원장, 마코 로봇 수술 트레이닝 코스 단독 강의·실습 주도

[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원 문남훈 의무원장이 최근 'Mako Total Knee Certification Course 2.0'에서 단독 연자로 나서, 풍부한 임상 경험과 정교한 수술 술기를 국내외 의료진에게 전수했다. 이번 교육을 통해 문 원장은 마코 로봇 시스템의 기본 원리부터 카데바 실습 및 수술 단계별 맞춤형 노하우까지 심도 있게 다루며 전문성을 다시 한번 입증했다.

문 의무원장은 지난 1일 가톨릭대학교 서울성모병원 성의교정 의생명산업연구원 별관에 위치한 가톨릭 국제술기교육센터(CIBEC)와 한림 마코로봇센터에서 열린 'Mako Total Knee Certification Course 2.0'의 강의와 실습 교육을 맡았다. 이번 과정은 한국스트라이커㈜와 가톨릭 국제술기교육센터가 주관했다.

교육은 마코 로봇 시스템의 이해와 수술 전 계획 수립을 시작으로 실제 수술 과정에 필요한 기구 사용법과 술기 실습까지 이어졌다. 오전 강의에서는 마코 시스템의 기본 원리와 수술 전 계획, 수술 중 작업 과정, 수술 결과 등을 다뤘다.

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이어 양측 무릎 카데바를 활용한 실습이 진행됐다. 수술 환경 설정과 기구 사용, 수술 전 계획 확인, 수술 중 작업 흐름, 문제 상황에 대한 대응 등을 실제 해부학적 구조를 바탕으로 익히는 과정이었다. 오후에는 뼈 모형을 활용해 마코 무릎 부분치환술(PKA)의 기본 원리와 수술 과정을 살펴봤다.

문 의무원장은 각 교육 과정에서 수술 단계별 고려사항과 실제 임상에서 마주할 수 있는 상황을 설명했다. 로봇 시스템의 기능을 소개하는 데 그치지 않고, 환자의 관절 상태를 파악하고 수립한 수술 계획을 실제 수술에 적용하는 과정에 초점을 맞췄다.

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◇임상 경험을 연구와 교육으로 이어가…MAKO TKA TTT 교육 자격 획득

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문남훈 의무원장의 이번 교육 참여는 그동안 이어온 임상 및 학술 활동의 연장선에 있다.

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문 의무원장은 고관절과 인공관절 분야를 중심으로 진료와 연구 활동을 이어왔으며, 국내외 학술 교류에도 참여해 왔다. 특히 임상 현장에서 축적한 경험을 연구와 학술 발표로 공유하며 관련 분야의 지식을 넓혀왔다.

지난 5월에는 스트라이커의 MAKO TKA TTT(Train The Trainer) 교육 자격을 획득했다. TTT는 마코 로봇 무릎 전치환술(TKA) 관련 술기와 임상 경험을 바탕으로 다른 의료진에게 수술 과정을 교육하는 트레이너 양성과정이다.

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이번 인증 교육에서 단독 연자를 맡은 것도 이러한 교육 활동과 맞닿아 있다. 의료진에게 수술 방법을 전달하려면 장비에 대한 이해뿐 아니라 실제 수술 과정에서 어떤 판단이 필요한지 설명할 수 있어야 한다. 문 의무원장은 강의와 실습을 통해 수술 전 계획부터 수술 중 대응까지 각 단계에서 고려해야 할 사항을 짚었다.

◇무릎에서 고관절까지, 로봇 인공관절 수술 경험 축적

문 의무원장이 교육에서 다룬 마코 로봇 시스템은 부산힘찬병원의 인공관절 수술 환경과도 연결된다.

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부산힘찬병원은 2020년 마코 로봇 시스템을 도입한 이후 무릎 인공관절 수술에 활용해 왔다. 2026년 1월에는 마코 로봇 무릎 인공관절 수술 누적 4000례를 기록했다. 이는 특정 의료진 한 사람의 수술 실적이 아니라 병원에서 로봇 시스템을 활용해 축적해 온 임상 경험이다.

지난 5월에는 로봇인공관절수술센터를 개소하고 마코 고관절 전치환술(THA) 시스템을 도입했다. 기존 무릎 수술에 더해 고관절까지 로봇 인공관절 수술 영역을 넓힌 것이다. 현재 마코 시스템을 활용한 무릎 부분치환술(UKA), 무릎 전치환술(TKA), 고관절 전치환술(THA)을 시행하고 있다.

무릎과 고관절은 모두 인공관절 수술이 이뤄지는 부위지만 수술 과정에서 살펴야 할 해부학적 구조와 고려사항은 서로 다르다. 무릎은 관절의 손상 범위와 하지 정렬, 인대 균형 등을 살펴야 하며, 고관절은 골반과 대퇴골의 형태, 관절의 위치와 하지 길이 등을 종합적으로 고려해야 한다. 마코 로봇 시스템은 환자의 CT 영상을 바탕으로 3차원 수술 계획을 수립하고, 실제 수술에서는 의료진이 계획한 범위에 맞춰 뼈 절삭 과정을 보조한다. 수술 계획을 세우고 진행 과정에서 필요한 판단을 내리는 주체는 의료진이다. 따라서 장비에 대한 이해와 함께 각 관절의 특성에 관한 임상 경험을 쌓는 과정이 중요하다.

문남훈 의무원장은 "로봇 인공관절 수술은 장비의 기능을 이해하는 것에서 출발하지만, 실제 수술에서는 환자마다 다른 관절 상태를 파악하고 수술 계획을 적절하게 적용하는 의료진의 판단이 중요하다"며 "임상에서 얻은 경험을 학술 교류와 교육을 통해 나누는 일도 의료진에게 필요한 역할이라고 생각한다"고 말했다.

부산힘찬병원은 무릎 인공관절 수술에 이어 고관절까지 로봇 수술 영역을 확대하며 관련 진료 역량을 강화하고 있다. 문남훈 의무원장 역시 진료 현장과 학술 활동을 오가며 로봇 인공관절 수술 분야의 임상 경험을 쌓고 전문 의료진과 공유하는 활동을 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com