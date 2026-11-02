주사 하나로 학생 78명 검사 '발칵'…감염병 노출 우려 제기

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 고등학교에서 결핵 검진을 받던 학생 78명이 같은 주삿바늘을 사용한 사실이 확인돼 당국이 조사에 나섰다. 펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 랴오닝성 선양시 캉핑현 고등학교에서 지난 27일 결핵 정기 검진이 진행됐다. 이 과정에서 의료진 한 명이 학생마다 주삿바늘을 교체해야 하는 원칙을 어겼다. 같은 바늘을 사용한 학생은 모두 78명으로 파악됐다.

이를 알게 된 학부모들은 여러 학생이 같은 주삿바늘로 검사를 받았다며 감염 가능성을 우려했다. 특히 주삿바늘을 공동으로 사용한 만큼 결핵뿐 아니라 혈액을 통해 전파될 수 있는 감염병에 노출됐을 가능성도 제기했다.

당국은 상황을 파악한 직후 검진을 중단했다. 캉핑현 결핵 검진 조사팀은 29일 발표한 통보문에서 해당 학생 78명 전원을 대상으로 별도의 검사를 진행했으며, 현재까지 검사 결과에서 이상은 발견되지 않았다고 밝혔다.

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현지 당국은 이번 일을 조사하기 위해 특별 조사팀을 구성했다. 의료진의 수칙 위반 경위와 관리·감독 과정 등을 확인하고 있으며, 규정 위반 사실이 확인되면 법과 규정에 따라 엄중히 처리하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com