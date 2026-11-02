강아지 가면 쓰고 네 발로 모래 기어다니는 사람들 정체 '충격'

사진출처=아틀란티코 호이

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[스포츠조선 장종호 기자] 스페인의 유명 휴양지에서 개 가면을 쓴 채 자연보호구역인 모래언덕을 네 발로 기어다니던 축제 참가자들이 과태료를 물게 될 처지에 놓였다. 아틀란티코 호이 등 현지 매체들에 따르면 최근 스페인 그란카나리아섬의 마스팔로마스에서 열린 '마스팔로마스 페티시 프라이드 2026' 참가자들이 보호구역인 마스팔로마스 모래언덕을 무단으로 통행해 논란이 일었다.

행사 기간 참가자들은 개의 얼굴을 본뜬 가면과 목줄 등을 착용하고 손과 무릎을 땅에 댄 채 모래언덕을 기어다녔다. 일부 참가자는 '퍼피 프라이드(Puppy Pride)' 깃발을 들고 행렬을 이끌었다.

이들이 참여한 활동은 '퍼피 플레이(Puppy Play)'로, 성인들이 강아지 가면과 관련 소품을 착용하고 개처럼 행동하는 역할극의 일종이다. 성소수자 및 페티시 문화권에서 이뤄지는 다양한 놀이 형태 가운데 하나다.

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문제는 참가자들의 복장이나 역할극 자체가 아니라 행사가 진행된 장소였다. 마스팔로마스 모래언덕은 독특한 생태계와 자연경관을 보존하기 위해 출입이 제한된 구역을 운영하는 자연보호구역이다. 방문객은 지정된 통행로를 이용해야 하며, 일부 구역에는 일반인의 출입이 금지돼 있다.

현지 매체는 참가자 약 30명이 출입 제한 구역 안쪽으로 약 70m 들어간 것으로 파악됐다고 보도했다.

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당국은 참가자 개인이 아닌 행사를 조직한 법인에 책임을 물을 방침이다. 현지 보도에 따르면 주최 업체에 부과할 예정인 과태료는 650유로(약 100만원)다.

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당국은 보호구역의 출입 제한 사실을 알리기 위해 최근 안내 표지판 182개를 새로 설치했다고 설명했다. 해변 주변의 매점과 음식점 인근에도 표지판을 설치해 관광객들이 출입 가능 구역과 제한 구역을 구분할 수 있도록 했다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com