대신증권, 고배당 주주환원 투자 브랜드 육성 나선다

제공=대신증권

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대신증권이 고배당 주주환원 투자를 차별화된 투자 브랜드로 육성한다.

대신증권은 28년 연속 현금배당을 이어오며 축적한 주주환원 경험을 바탕으로 비과세 배당, 최소배당금 정책, 자사주 소각 등 주주환원 확대에 적극 나서고 있다.

기업 분석 역량도 강점이다.

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대신경제연구소와 한국ESG연구소의 지배구조 평가, 의안 분석, ESG 자문 등 그룹의 전문성과 리서치 역량을 활용해 주주환원 기업의 투자 기회를 발굴하고 있다.

이러한 투자철학을 반영한 상품이 계열사 대신자산운용의 '대신 주주환원고배당펀드'다.

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지난달 6일 출시된 이 펀드는 배당과 자사주 매입과 소각에 적극적인 저평가 우량주를 선별한다.

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이익 대비 환원 수준과 주가 대비 환원 규모를 분석하는 전략으로, 출시 일주일 만에 설정액 1,000억원을 돌파했다.

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투자 편의성도 강화해 대신증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 사이보스와 크레온의 종목 현재가 화면에서 '배당' 탭을 가장 앞에 배치해 고객이 종목별 배당정보와 주가를 함께 확인할 수 있도록 했다.

대신증권은 앞으로도 주주환원 관련 투자정보와 금융상품을 확대해 고객의 합리적인 투자 판단을 지원하고, 주주환원 투자 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보한다는 계획이다.