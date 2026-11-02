남성이 연애 상대로 꺼리는 여성의 취미 2위는 '문신', 1위는?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 온라인 설문조사에서 남녀가 연애 상대로 가장 꺼리는 취미가 공개돼 눈길을 끌고 있다.

남성은 '클럽·파티 다니기'를, 여성은 '과도한 문신'을 각각 1위로 꼽으며 이성 간 선호하는 라이프스타일과 가치관의 차이를 여실히 드러냈다.

네티즌들은 남성이 연애 상대로 가장 꺼리는 여성의 취미로 '클럽·파티 다니기', '문신과 피어싱', '명품 쇼핑 및 수집'을 뽑았다.

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커뮤니티 포털사이트 디시인사이드가 '남성이 연애 상대로 가장 꺼리는 여성의 취미는?'이라는 주제로 진행한 투표 결과, '클럽·파티 다니기'가 1위에 올랐다. 이번 투표는 지난 10월 26일부터 11월 2일까지 총 7일간 진행됐다.

총 투표수 2만 1376표 중 3992표(19%)를 얻어 1위에 오른 클럽·파티 다니기는 음악과 춤, 사교 활동을 즐길 수 있지만, 늦은 시간까지 이어지는 외출과 잦은 술자리가 동반되어 연인의 우려를 사는 취미로 꼽혔다. 특히 이성 간 잦은 교류와 스킨십으로 갈등을 유발할 수 있다는 점이 주요 기피 요인으로 작용했다.

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2위는 3981표(19%)를 차지한 '문신과 피어싱'이다. 신체에 직접 개성을 표현할 수 있는 수단이지만, 상대방에 따라 거부감을 유발할 수 있어 호불호가 크게 갈린다. 부정적인 사회적 인식과 맞물려 연애 상대를 선택할 때 민감한 조건이 되기도 한다.

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3위는 2498표(12%)를 얻은 '명품 쇼핑 및 수집'이다. 고가의 제품을 구매하고 소유하는 데 많은 비용이 드는 만큼, 소비 규모와 지출 빈도가 중요한 갈등 요인으로 꼽힌다. 특히 연인 간 저축과 소비 가치관의 차이로 이어질 수 있어 결혼 상대로 고려할 때도 신중하게 살펴보는 요소다. 이 외에도 과도한 SNS 활동, 음주·흡연, 각종 동호회 활동 등이 그 뒤를 이었다.

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반면 여성이 연애 상대로 가장 꺼리는 남성의 취미로는 '과도한 문신'이 압도적인 1위를 차지했다.

앞서 디시인사이드에서 진행한 "여성이 연애 상대로 가장 꺼리는 남성의 취미는?"이라는 주제의 투표에서는 4168표(23%)를 기록한 '과도한 문신'이 1위를 차지했다. 이어 '클럽 다니기'(2577표, 14%), '음주·흡연'(1769표, 10%), '인터넷 방송 시청'(1440표, 8%) 등의 순이었다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com