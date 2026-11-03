여자친구 외도 의심, AI로 '데이트 약물' 제조…"잠들게 한 뒤 휴대폰 보려고"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여자친구의 외도를 의심한 중국 남성이 여자친구를 잠들게 한 뒤 휴대전화를 몰래 확인할 목적으로 향정신성 물질을 직접 제조했다가 처벌받았다. 이 남성은 인공지능(AI) 도구를 이용해 제조 관련 정보를 수집하고 집에 실험 장비까지 갖춘 것으로 드러났다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 저장성 항저우시 검찰은 28일 피의자 쑨 모의 수사·재판 내용을 공개했다.

사건은 2023년 초로 거슬러 올라간다. 당시 구직 중이던 쑨은 결혼 상대를 찾는 웹사이트를 통해 여성 A와 알게 돼 교제를 시작했다.

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이후 여자친구의 소비 습관으로 경제적 부담을 느꼈고, 여자친구가 다른 사람과도 만나는 것 아니냐는 의심까지 품으면서 갈등이 커졌다.

두 사람 사이에는 감정 문제뿐 아니라 금전적 갈등도 얽혀 있었다.

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쑨은 이에 A를 약물로 잠들게 한 뒤 휴대전화를 확인하겠다는 위험한 생각을 품었다.

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조사 결과를 보면, 쑨은 AI로 제조 방법을 찾아보고 화학 장비와 원료를 구입해 이른바 '물뽕'으로 불리는 감마하이드록시부티르산(GHB)이 포함된 용액 56.62g을 제조했다.

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제보를 받은 경찰은 쑨의 집에서 각종 장비, 정체를 알 수 없는 액체와 고체 물질, 화학 원료 등을 발견, 압수했다. 감정 결과 압수된 용액에서 향정신성 물질인 GHB가 검출됐다.

쑨은 조사 과정에서 자신의 범행을 인정했다. 검찰은 그가 GHB를 불법 제조한 행위가 마약 제조죄에 해당한다고 판단했고 법원은 최근 그에게 4개월의 단기 구금형과 벌금 1000위안(약 20만원)을 선고했다. 실험 장비와 화학 원료 등 범행 도구도 몰수하도록 했다.

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한편 GHB는 중추신경계에 영향을 미치는 물질로, 인체에 주입되면 의식 저하와 기억 장애 등이 나타날 수 있다.

과량에 노출되면 호흡 억제와 혼수 등 심각한 위험으로 이어질 수도 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com