박원규, 제24회 쿠리하라배 특별경정 우승…올 시즌 두 번째 대상경정 정상

지난달 29일 미사경정장에서 열린 제24회 쿠리하라배 특별경정 우승자 박원규(14기, A1). 사진제공=국민체육진흥공단

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경정 차세대 강자로 꼽히는 박원규(14기·A1)가 제24회 쿠리하라배 특별경정에서 우승했다. 예선과 결승을 모두 1위로 통과하며 생애 첫 쿠리하라배 우승컵을 들어 올렸다. 지난 4월 스피드온배 대상경정에 이어 올해 두 번째 대상경정 우승을 차지하며 상승세를 이어갔다.

3일 경륜경정총괄본부에 따르면 박원규는 지난달 29일 미사경정장에서 열린 제24회 쿠리하라배 특별경정 결승에서 경쟁자들을 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 김민준(13기·A1)이 6코스의 불리함을 극복하고 준우승을 차지했으며, 김완석(10기·A1)이 3위에 올랐다.

쿠리하라배는 한국 경정의 탄생과 발전에 기여한 쿠리하라 코이치로 씨의 이름을 따서 개최하는 대회다. 선수들에게도 의미가 큰 대회인 만큼 예선부터 결승 진출권을 놓고 치열한 경쟁이 펼쳐졌다.

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지난달 28일 열린 첫 번째 예선 13경주에서는 심상철(7기)이 인코스의 이점을 활용해 우승했다. 앞서 서울올림픽 38주년 기념 대상경정 정상에 올랐던 심상철은 이번에도 안정적인 경기 운영으로 기량을 발휘했다. 이주영(3기)이 빈틈을 공략하며 2위로 결승에 진출했고, 김민준도 3위를 기록해 결승행 마지막 자리를 확보했다.

지난달 29일 열린 쿠리하라배 특별경정 결승전에서 박원규가 결승선을 향해 질주하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

제24회 쿠리하라배 특별경정 입상한 3위 김완석, 1위 박원규, 2위 김민준(왼쪽부터) 사진제공=국민체육진흥공단

이어진 14경주에서는 박원규가 빠른 스타트로 승부를 결정지었다. 스타트 타임 0.02초를 기록한 박원규는 인빠지기로 초반 주도권을 잡은 뒤 선두를 유지하며 우승했다. 김완석이 추격했지만 2위에 머물렀고, 김응선(11기)이 3위로 결승 진출권을 얻었다.

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결승에는 박원규가 1코스, 심상철이 2코스, 이주영이 3코스, 김완석이 4코스, 김응선이 5코스, 김민준이 6코스에 배정됐다. 안쪽 코스를 확보한 박원규가 유리한 위치에서 출발하는 가운데 외곽 선수들의 추격 여부가 승부의 주요 변수로 꼽혔다.

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박원규는 결승에서도 예선에서 보여준 빠른 출발과 적극적인 경기 운영을 이어갔다. 초반부터 선두권을 장악한 뒤 경쟁자들의 추격에도 주도권을 내주지 않았다. 안정적인 스타트와 1턴에서의 경기 운영을 앞세워 결승선을 가장 먼저 통과하며 자신의 첫 쿠리하라배 우승을 확정했다.

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2위 경쟁에서는 김민준의 역전이 돋보였다. 심상철이 안쪽을 공략해 유리한 위치를 확보하는 듯했지만, 가장 바깥쪽인 6코스에서 출발한 김민준이 휘감아찌르기로 승부에 나섰다. 김민준은 2턴 마크 진입 과정에서 심상철을 적극적으로 견제하며 순위를 뒤집었고, 준우승을 차지했다. 김완석도 2턴에서 안쪽 공간을 파고들어 3위로 경기를 마쳤다.

제24회 쿠리하라배 특별경정 출전 선수들과 한일 경정 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

박원규는 우승 직후 "쿠리하라배에서 처음 우승해 아직도 실감이 나지 않는다. 선수라면 누구나 쿠리하라배 우승을 목표로 삼는데, 그 목표를 이루게 돼 매우 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

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이어 "스타트에서 편차 없이 안정적인 모습을 보인 것이 주효했던 것 같다. 1턴 전개에서도 나만의 스타일이 잘 살아나 우승까지 이어질 수 있었다"며 "올해 좋은 흐름을 이어가고 있는 만큼, 페이스를 잃지 않고 꾸준히 좋은 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

이번 우승으로 박원규는 올해 주요 대상경정에서 거둔 성과를 추가했다. 지난 4월 스피드온배 대상경정에서 우승한 데 이어 9월 서울올림픽 기념 대상경정에서 준우승을 차지했고, 이번 쿠리하라배에서도 정상에 올랐다. 주요 대회에서 꾸준히 상위권에 오르며 올 시즌 경쟁력을 입증하고 있다.

한편 쿠리하라 코이치로 씨는 매년 쿠리하라배 결승 진출 선수들에게 순금 메달을 보내 선수들을 격려하고 있다. 올해 대회에는 일본 경정애오회 관계자들도 한국을 방문해 경기를 관람하고 입상 선수들을 축하했다. 양국 경정 관계자들이 교류하는 자리도 마련됐다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com