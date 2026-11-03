"한 사람의 기증이 만든 두 개의 기적"…순천향대 부천병원, 간·신장이식 동시 성공

[스포츠조선 장종호 기자] 한 명의 뇌사 장기기증자가 남긴 숭고한 나눔이 꺼져가는 두 생명에게 새로운 희망이 되었다. 순천향대 부천병원(병원장 문종호) 의료진은 긴밀한 다학제 협력을 바탕으로 하루 만에 간이식과 신장이식을 연이어 성공시키며, 지역 환자들에게 안전하고 수준 높은 이식 역량을 증명해 보였다.

장기이식은 기증자 발생부터 이식 대상자 선정, 장기 구득과 이식수술까지 모든 과정이 제한된 시간 안에 신속하고 안전하게 이뤄져야 한다. 특히 뇌사 장기기증은 발생 시점을 예측하기 어려워, 장기 구득부터 이식수술까지 연이어 시행하기 위해서는 전문 의료진과 체계적인 협력 시스템이 필수적이다.

이번 기증자는 생전 장기기증 의사가 있었으며, 뇌사 판정 후 국립장기조직혈액관리원(KONOS)을 통해 장기이식 대상자 선정이 진행됐다.

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간이식은 MELD 점수에 따른 응급도를 기준으로 대상자를 선정하며, 순천향대 부천병원에서 대기 중이던 환자가 당시 전국 최우선 순위로 선정됐다. 신장이식 대상자 역시 대기 기간, 혈액형, HLA 유전자 검사와 혈액 교차검사 등을 종합해 본원 대기자 가운데 최종 선정됐다.

장기 배정이 결정되자 병원 이식팀은 즉시 대응에 나섰다. 이식외과를 중심으로 마취통증의학과, 수술실, 중환자실, 장기이식센터와 검사·지원 부서가 동시에 움직여 기증자와 수혜자의 상태를 평가하고 수술 일정과 인력, 수술실을 신속하게 조율했다.

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특히 간이식의 경우 수술 시간이 길고 수술 중 환자의 혈역학적 변화가 커 장기이식 마취에 숙련된 마취통증의학과 의료진이 배치돼 출혈과 수액·수혈 등을 세밀하게 관리했다. 수술실은 필요한 공간과 장비, 인력을 신속하게 준비했다. 수술 후에는 중환자실에서 환자의 전신 상태와 이식 장기의 기능을 집중적으로 관찰하며 회복을 도왔다.

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간이식과 신장이식을 받은 두 환자는 모두 이식 장기의 기능이 양호하게 유지됐으며, 특별한 합병증 없이 회복해 건강하게 퇴원했다. 향후 정기적인 외래 진료와 검사를 통해 이식 장기의 기능과 면역억제제 조절, 거부반응 및 감염 여부 등을 지속적으로 관리할 예정이다.

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수술을 집도한 이옥주 이식외과 교수(장기이식센터장)는 "장기이식은 몇몇 의료진의 노력만으로 이뤄질 수 있는 치료가 아니다. 갑작스러운 상황에서도 장기이식센터와 내과, 마취통증의학과, 수술실, 중환자실을 비롯한 여러 부서가 한 팀처럼 움직여 준 덕분에 제한된 시간 안에 장기 구득과 두 건의 이식수술을 안전하게 마칠 수 있었다"고 말했다.

이어 "무엇보다 이 모든 과정의 출발점에는 장기기증을 결정해 주신 기증자와 유가족의 숭고한 뜻이 있었다"며 "한 분의 소중한 결정이 두 환자에게 새로운 삶과 희망으로 이어졌다는 점에서 장기기증의 의미를 다시 한번 깊이 느꼈다"고 덧붙였다.

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아울러 이옥주 교수는 "장기이식을 기다리는 환자분들이 희망을 잃지 않으셨으면 한다"며 "환자들이 멀리 있는 대형병원을 찾지 않더라도 지역 내에서 수준 높은 이식 치료와 장기적인 관리를 받을 수 있도록 장기이식센터의 역량을 더욱 발전시키겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com