미국·유럽서 1만5000명 몰렸다…에이피알 메디큐브, 4개 도시 팝업 성료

에이피알 메디큐브 릴레이 팝업 성료_미국 LA 팝업 현장. 사진제공=에이피알

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에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 미국과 유럽 4개 도시에서 진행한 글로벌 릴레이 팝업 스토어를 마무리했다. 뉴욕과 로스앤젤레스(LA), 런던, 파리에서 열린 행사에는 총 1만5000여명이 방문했다.

에이피알은 3일 미국과 유럽에서 진행한 '메디큐브 웰니스 클럽 X2' 팝업 행사를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 메디큐브가 국가 간 릴레이 방식으로 팝업을 운영한 것은 이번이 처음이다.

행사는 지난 9월 10~12일 미국 뉴욕을 시작으로 같은 달 25~27일 LA에서 진행됐다. 이후 10월 9~11일 영국 런던을 거쳐 23~24일과 26일 프랑스 파리에서 이어졌다. 에이피알에 따르면 4개 도시 모두 하루 평균 1000명 이상의 방문객이 행사장을 찾았다.

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이번 팝업은 미국과 유럽 시장에서 판매망을 확대하고 있는 메디큐브의 신제품을 알리기 위해 마련됐다. 특히 현지에 새롭게 출시한 뷰티 디바이스 '에이지알(AGE-R) 부스터 프로 X2'를 중심으로 제품 체험 프로그램을 운영했다.

에이피알 메디큐브 릴레이 팝업 성료_미국 LA 팝업 현장. 사진제공=에이피알

에이피알 메디큐브 릴레이 팝업 성료_영국 런던 팝업 현장. 사진제공=에이피알

유럽에서는 메디큐브 브랜드 론칭 이후 처음으로 단독 팝업을 선보였다. 런던과 파리 행사장에는 방문객들의 대기 행렬이 이어졌으며 사전 예약도 행사 초반 빠르게 마감됐다.

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현장에서는 방문객들이 개인별 피부 고민에 따라 부스터 프로 X2의 케어 모드를 추천받고, 메디큐브 스킨케어 제품과 함께 기기를 직접 사용할 수 있도록 했다. 체험을 마친 방문객에게는 제품의 모드별 LED 색상에서 착안한 건강 스무디도 제공했다.

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에이피알은 이번 행사를 계기로 북미와 유럽의 오프라인 소비자 접점을 확대할 방침이다. 이달에는 스페인 마드리드에서 현지 드럭스토어 프리모(PRIMOR)와 협업한 메디큐브 단독 팝업을 개최할 예정이다. 주요 국가의 오프라인 유통 채널 입점도 확대할 계획이다.

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에이피알 관계자는 "이번 팝업은 현지 내 메디큐브 인기를 확인함과 동시에 소비자들에게 메디큐브의 브랜드 정체성을 더 효과적으로 각인시킬 수 있었던 기회였다"며 "앞으로도 다양한 지역의 소비자들과 접점을 강화하며 메디큐브를 글로벌 뷰티 브랜드로 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com