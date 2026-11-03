독서를 라이프스타일로 소비 '텍스트힙' 확산…2030 오프라인 서점 이용 ↑

20·30세대를 중심으로 독서를 감각적인 라이프스타일로 소비하는 '텍스트힙(텍스트+힙하다)' 현상이 확산하면서, 서점 이용이 증가한 것으로 나타났다.

'텍스트힙'은 읽고 있는 책은 물론 서점, 북카페, 도서관 등 공간 역시 감성적 문화 공간으로 소비한다. 단순히 독서량을 늘리는 것을 넘어 독서를 자기표현과 취향 소비의 하나로 받아들이는 현상인 셈이다.

삼성카드 데이터랩에 따르면 올해 1~9월 서점업종 매출은 전년 동기 대비 8.5% 증가해 2023년 이후 이어진 감소세를 뒤집었다.

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월별로 보면 1∼9월 모두 작년 대비 성장했는데, 1월 증가율이 16%로 가장 높았다.

연령대별 매출 증가율은 20대가 5%로 가장 높았고 30대와 50대가 각각 3%, 40대 2%, 60대 이상 1% 순이었다. 다만 매출 비중은 40대가 37%로 가장 높았으며, 1인당 소비금액도 가장 많았다. 도서구매에 더해 자녀 교육을 위한 소비가 많을 것이란 추정이다.

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매출 증가는 주로 대형서점에서 나타났고, 소규모 서점의 매출은 감소 추세로 집계됐다. 주요 대형서점의 온라인 매출 비중은 결제 건수 기준 65%에 달했지만 20·30대는 상대적으로 오프라인 이용 비중이 높았다. 삼성카드는 20·30대가 서점에서 책뿐 아니라 문구류와 팬시용품 등 단가가 낮은 상품을 구매하는 것도 오프라인 매출에 영향을 미친 것으로 분석했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com