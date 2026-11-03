28년간 5만㎞ 걸어 세계일주 마친 남성…어머니 안고 "기다리게 해서 미안"

28년에 걸친 세계 도보 여행을 마친 칼 부시비가 2일(현지시각) 영국 헐에 있는 집으로 돌아와 어머니 안젤라 부시비를 포옹하고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 20대에 집을 떠난 남성이 50대가 되어 돌아온 사연이 전해졌다.

28년 동안 세계를 걸어서 횡단한 영국 남성이 마침내 고향으로 돌아와 어머니와 눈물의 재회를 한 것이다.

30개국을 거쳐 약 5만㎞를 걸은 끝에 57세의 나이로 고향 땅을 밟은 그는 출발 당시 자신을 배웅했던 어머니의 품에 안겨 긴 여정의 마침표를 찍었다.

Advertisement

AP통신, CNN 등 외신들에 따르면 영국 북부 출신으로 전직 공수부대원이자 탐험가인 칼 부스비(Karl Bushby, 57)는 2일(현지시각) 고향집 앞에서 어머니 안젤라와 재회했다. 1998년 집을 떠난 지 28년 만이다. 집 앞에는 '집에 온 것을 환영한다, 아들아(Welcome Home Son)'라는 문구가 적힌 현수막이 걸려 있었다.

어머니는 아들을 보자마자 "어디에 갔다 온 거니?"라고 물었다. 오랜 세월 기다려온 아들의 귀환에 결국 눈물을 쏟았고, 부스비는 그런 어머니를 두 팔로 끌어안았다.

Advertisement

◇ 배·비행기 이용 않고 오직 걸어서 이동…"기다리게 해서 미안"

Advertisement

부스비는 1998년 11월 1일 칠레 푼타아레나스에서 세계 도보 횡단을 시작했다. 남미에서 출발해 4개 대륙과 30개국을 거쳐 영국으로 돌아오는 여정이었다. 총 이동 거리는 약 3만 1000마일(약 5만㎞)에 달한다.

Advertisement

그는 여정 내내 배나 비행기는 물론 어떤 교통수단도 이용하지 않고 오직 걸어서 이동하겠다는 원칙을 세웠다. 베링해협에서는 얼음이 움직이는 위험한 환경을 뚫고 나아갔으며, 카스피해와 영국해협은 직접 헤엄쳐 건넜다. 자신의 발로 출발점에서 고향까지 돌아오겠다는 약속을 지키기 위해서였다.

이번 여정은 모험과 도전의 연속이었다. 위험한 정글과 뜨거운 사막, 얼어붙은 툰드라를 통과해야 했고, 예기치 못한 사고와 행정 절차 때문에 수년씩 발이 묶이기도 했다. 2008년 세계 금융위기로 후원금이 줄어든 데다 2020년 코로나19 팬데믹까지 겹치면서 여정은 여러 차례 중단됐다. 귀향 당일 부스비는 손수레를 끌고 시청 앞에 도착해 수백 명의 환영 인파를 만났다. 이후 어머니를 만나기 위해 마지막 구간을 걸었다. 그는 환호하는 사람들에게 "기다리게 해서 미안하다"고 농담을 건넨 뒤 "이제 정말 끝난 건가?"라고 되물었다.

Advertisement

◇아버지가 보낸 생일 카드가 계기…"5년이면 끝날 줄 알았는데"

부스비는 29세 때 어머니의 집을 떠났던 당시 자신이 10살처럼 보였다고 회상했다. 57세가 돼 돌아온 그는 한층 여유로워졌지만 머리는 희끗해졌고 오랜 세월의 흔적도 얼굴에 남아 있었다.

부스비가 세계일주를 결심하게 된 계기는 아버지가 보낸 생일 카드였다. 1990년대 중반 영국군 출신인 아버지 키스는 생일 카드에 특수부대원 두 명이 런던에서 뉴욕까지 걸어서 갈 수 있는지를 놓고 논쟁했다는 이야기를 적었다. 두 사람이 주목한 경로는 과거 아시아와 아메리카 대륙을 연결했던 것으로 추정되는 베링 육교였다. 당시 해수면이 낮았을 때 초기 인류가 이 길을 통해 아시아에서 아메리카로 이동했을 가능성이 있다는 학설에서 착안한 것이다.

Advertisement

당초 부스비는 약 5년이면 여정을 마칠 수 있을 것으로 계산했다. 현실적인 어려움을 고려해 12년 이상 걸릴 것으로 예상했지만, 실제로 28년이나 소요될 것이라고는 상상하지 못했다.

◇수감·전쟁 등 온갖 역경 이겨내…12살 손녀 처음 만나

여정은 목숨을 위협하는 위험과 각국의 복잡한 출입국 절차로 점철됐다. 2001년에는 남미와 중앙아메리카를 잇는 험준한 정글 지대인 다리엔 갭을 통과하면서 콜롬비아의 무력 충돌을 피해 이동했다. 이후 파나마의 출입 제한 구역을 넘었다는 이유로 체포돼 18일간 수감되기도 했다.

2006년에는 미국인 탐험가 디미트리 키퍼와 함께 약 90㎞에 달하는 베링해협 횡단에 나섰다. 이동 중 헬리콥터로 구조되는 상황을 겪었고, 이후 다시 도전에 나섰지만 북극곰과 대치하고 얼음물에 빠져 목숨을 잃을 뻔하는 등 위기를 맞았다. 썰매가 바다에 빠지면서 식량과 장비를 거의 모두 잃을 뻔하기도 했다.

어렵게 베링해협을 건넌 뒤에도 시련은 끝나지 않았다. 러시아에 불법 입국했다는 이유로 부스비와 키퍼는 체포돼 추방 위기에 놓였다. 특히 부스비는 비자 문제와 극심한 기후 탓에 1년 중 이동할 수 있는 기간이 몇 달에 불과해 러시아를 통과하는 데만 거의 10년을 보냈다.

2012년 러시아가 비자 발급을 거부하자 그는 미국 로스앤젤레스에서 워싱턴DC의 러시아 대사관까지 걸어가 항의 시위를 벌였다. 결국 필요한 서류를 발급받는 계기가 됐다.

긴 여정 동안 가족과의 만남도 이어졌다. 지난달 영국해협을 헤엄쳐 건넌 뒤에는 도버 해변에서 아버지와 형제들의 환영을 받았다. 첫 결혼에서 얻은 36세 아들 애덤과도 재회했다. 오랫동안 자주 만나지 못했던 아들이었으며, 12세 손녀는 이번에 처음 만났다.

특히 어머니와의 재회는 부스비에게도 남다른 순간이었다. 그는 출발 이후 어머니를 10년 동안 만나지 못했다. 오랜 세월 머릿속으로만 그려왔던 귀향 장면이 실제로 펼쳐지자 감정이 북받쳤다고 털어놨다.

그는 어머니가 자신을 끌어안고 눈물을 흘리자 "엄마, 얌전히 좀 계세요. 진정하세요"라고 농담을 건넸다. 하지만 정작 자신도 감정을 추스르기 어려웠다고 했다. 이후 기자회견에서는 "너무 오랜만에 어머니를 보니 거의 충격에 가까웠다"며 "어머니도 많이 변했고, 우리 모두 그동안 많이 달라졌다"고 말했다.

◇목표 사라진 불안감…"새로운 열정 찾아 다시 바쁘게 살아갈 것"

28년간 이어진 여정이 끝나자 새로운 고민도 찾아왔다. 부스비는 귀향을 앞두고 오랫동안 자신의 삶을 지탱해 온 목표가 사라지는 데 대한 불안감을 드러냈다. 어머니 집 지하실에서 생활하게 될 상황과 앞으로 무엇을 해야 할지에 대해서도 걱정했다.

그렇다고 당장 할 일이 없는 것은 아니다. 앞으로 두 달 동안 여섯 차례 강연이 예정돼 있고, 자신의 회고록 '자이언트 스텝스(Giant Steps)' 후속작도 출간을 앞두고 있다. 독일 영화감독 베르너 헤어초크는 그의 세계일주 여정을 담은 다큐멘터리를 제작하고 있다.

부스비는 장기간의 모험을 마친 탐험가들이 겪는 허탈감과 일상의 변화도 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 그는 "그런 감정에서 벗어나는 유일한 방법은 새로운 임무와 열정을 찾고 다시 바쁘게 살아가는 것이라고 생각한다"며 "나도 그렇게 할 계획"이라고 말했다.

28년 전 세계를 걸어서 돌아오겠다는 약속 하나로 집을 떠났던 남성은 마침내 어머니의 품으로 돌아왔다. 5만㎞의 여정은 끝났지만, 새로운 삶을 향한 그의 도전은 이제 다시 시작되고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com