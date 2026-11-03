롯데칠성음료, 과일 캐릭터 앞세운 ‘순하리진’ 신규 광고 공개

제공=롯데칠성음료

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롯데칠성음료가 과일 캐릭터를 활용한 과일 탄산주 브랜드 '순하리진'의 신규 광고를 선보였다.

이번 광고는 '안유진의 선택을 받을 순하리진은 어떤 순하리진?'이라는 콘셉트로, 순하리진 5종 레몬, 자몽, 유자, 상그리아, 청레몬의 과일을 생동감 있는 캐릭터로 구현했다.

각 캐릭터가 안유진에게 제품별 특장점을 소개하며 소비자들에게 브랜드의 차별화된 매력을 전달한다.

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특히 실제 과일 이미지를 활용한 패키지 리뉴얼과 신제품 '순하리 청레몬진 무가당'을 함께 알리고, 캐릭터별 개성 있는 나레이션을 통해 제품 특성을 강조했다.

롯데칠성음료는 이번 광고를 시작으로 순하리진 캐릭터의 성격과 세계관 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 소비자와의 소통을 확대할 계획이다.

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한편, 순하리진은 2021년 5월 출시한 레몬진을 시작으로 자몽진, 유자진, 상그리아진 등으로 제품군을 확대해 왔으며, 올해 3분기에는 병제품을 추가하고 청레몬진 무가당을 출시하는 등 시장 공략을 강화하고 있다.

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순하리진은 출시 이후 지난해까지 연평균 34%의 성장률을 기록했으며, 올해 상반기 매출 약 170억 원을 달성해 지난해 연간 매출 162억 원을 넘어섰다.

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롯데칠성음료는 올해 연간 매출이 전년 대비 100% 이상 성장할 것으로 기대하고 있다.