대웅제약, 인도네시아 발리서 11개국 의료진 초청 프리미엄 학술 행사 개최

◇'NMC EXCLUSIVE Global KOL Summit Bali 2026' 라운드테이블 디스커션. 사진제공=대웅제약

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대웅제약이 글로벌 의료진과의 학술 협력을 강화하며 나보타의 해외 시장 경쟁력 확대에 나섰다.

대웅제약은 지난 10월 29일부터 31일까지 인도네시아 발리에서 11개국 의료진 35명을 초청해 프리미엄 학술 행사 'NMC EXCLUSIVE Global KOL Summit Bali 2026'을 개최했다. 이번 행사는 기존 나보타 마스터 클래스(NMC)를 한 단계 발전시킨 최상위 교육 프로그램으로, 풍부한 임상 경험과 전문성을 갖춘 의료진을 대상으로 심화 교육과 학술 토론을 진행했다.

행사에서는 이마·미간·눈가 등 상안면부터 하안면, 목, 바디 컨투어링까지 다양한 부위의 나보타 시술 사례가 공유됐다. 브라질·인도네시아·한국·대만 의료진은 안면 해부학적 고려사항과 특수 부위 시술 기법, 나보리프트·나보글로우 등 주요 시술법을 주제로 강연을 진행했다. 이어진 라운드테이블에서는 국가별 임상 사례와 시술 접근법을 비교하고 공통된 시술 방향과 향후 학술 협력 방안을 논의했다.

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대웅제약은 이번 행사를 계기로 해외 주요 의료진과 중장기 협력체계를 구축하고 나보타의 임상 경쟁력을 강화할 계획이다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "차별화된 교육 프로그램을 통해 의료진의 전문성을 높이고, 대웅제약이 글로벌 에스테틱 시장의 핵심 플레이어로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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한편 대웅제약은 지난달 13~14일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 의료진 대상 학술 프로그램 '나보타 마스터 클래스(NABOTA Master Class, NMC) LATAM 2026'을 개최한 바 있다. '미용의학의 완성도를 높이다(MASTERING AESTHETICS-From Global Insight to Clinical Excellence)'를 주제로 열린 행사에는 브라질·아르헨티나·칠레·에콰도르·페루·파나마 등 6개국 의료진 약 200명이 참석한 바 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com