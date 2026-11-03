LG화학 "희귀비만 치료제 '비바멜라곤' 글로벌 라이선스 계약규모 8억 5500만 달러로 확대"

LG화학이 희귀비만 치료제 후보물질의 글로벌 기술수출 계약 규모를 확대했다.

LG화학은 3일(미국시간 2일) 리듬파마슈티컬스와 경구용 MC4R 작용제 '비바멜라곤'의 글로벌 개발 및 상업화에 관한 라이선스 계약을 개정했다고 밝혔다.

비바멜라곤은 LG화학이 자체 개발해 2024년 1월 임상 1상 단계에서 리듬파마슈티컬스에 기술수출한 신약 후보물질로, 시상하부 비만 등 희귀비만증 치료제로 개발되고 있다. 리듬파마슈티컬스는 시상하부 비만 환자를 대상으로 한 임상 2상에서 긍정적인 결과를 확보했으며, 연내 글로벌 임상 3상 진입을 준비하고 있다는 설명이다.

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이번 개정으로 계약 규모는 기존 3억500만달러에서 8억5500만달러(약 1조1500억원)로 확대됐다. LG화학은 2026년부터 2029년까지 4년간 총 3억5000만달러(약 4700억원)의 추가 선급금을 받으며, 양사 합의에 따라 이를 로열티로 전환할 수도 있다. 개발·허가 및 판매 마일스톤 달성 기준을 완화하고 마일스톤 규모도 기존보다 2억달러 늘려 수익 확보 가능성을 높였다.

로열티는 리듬파마슈티컬스의 MC4R 포트폴리오 전체 매출을 기준으로 정산하는 기존 방식을 유지하면서, 허가 적응증 수에 따라 달라지던 요율을 1%로 고정했다. 로열티 지급은 2029년 1월부터 시작하며, 비바멜라곤이 먼저 출시될 경우 첫 매출 발생일부터 적용된다.

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데이비드 미커(David Meeker) 리듬파마슈티컬스 최고경영자(CEO)는 "이번 계약 개정은 비바멜라곤이 희귀비만 환자들에게 실질적인 치료 혜택을 제공할 수 있다는 회사의 강한 확신을 반영한 것으로, 글로벌 개발 및 상업화를 더욱 가속화하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com