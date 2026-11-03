"할인하니 개처럼 달려오네"…또 개 사진 광고한 업체, 소비자 조롱 비난

사진출처=웨이보

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 글로벌 컴퓨터 주변기기 업체 로지텍의 중국 공식 판매 계정이 소비자를 개에 빗댄 것으로 해석될 수 있는 홍보 영상을 올려 논란이 일고 있다. 지난 3월 소비자를 모욕하는 광고 문구로 거센 비판을 받은 데 이어 비슷한 논란이 재발하자 로지텍 측은 조사에 착수했다고 밝혔다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 최근 현지 소셜미디어에서는 '로지텍 광고가 또 소비자를 모욕했다'는 내용이 화제가 됐다. 논란이 된 영상은 로지텍 중국 플래그십 스토어 공식 계정이 게시한 홍보물이다.

온라인에 퍼진 캡처 화면에는 비글 종류의 개 사진과 함께 두 가지 할인 문구가 등장한다. '100위안 즉시 할인'에는 관심이 없다는 반응을, '쿠폰 적용 후 40% 할인'에는 소비자를 잘 안다는 취지의 반응을 붙였다. 일부 이용자는 이를 소비자를 개에 빗대 조롱한 표현으로 받아들였다.

Advertisement

논란이 확산한 뒤 해당 계정의 게시물은 계정 홈페이지에서 검색되지 않는 것으로 전해졌다. 다만 게시물이 삭제된 것인지, 비공개 또는 다른 조치가 이뤄진 것인지는 확인되지 않았다.

문제가 된 계정과 연결된 판매점 고객센터는 곧바로 "불편을 끼쳐 죄송하다. 현재 조사를 진행하고 있다"며 "로지텍 중국은 모든 이용자를 존중한다"고 밝혔다.

Advertisement

이번 논란은 지난 3월 발생한 광고 문구 논란을 다시 떠올리게 한다고 현지 매체들은 꼬집었다.

Advertisement

당시 로지텍 공식 계정은 마우스 홍보 영상에 "내가 가격을 내리기만 하면 너는 개처럼 달려오지 않느냐"는 취지의 문구를 넣어 비판을 받았다.

Advertisement

로지텍 중국은 당시 공식 입장문을 내고 이용자들에게 사과했다. 회사는 로지텍 G 공식 플래그십 스토어가 중국 측의 허가를 받아 상하이 바이쓰더전자유한공사가 운영하는 판매 채널이라고 설명했다. 조사 결과 해당 업체 직원이 로지텍 중국의 마케팅 자료 심사 절차를 거치지 않고 임의로 광고를 게시해 브랜드 지침을 심각하게 위반했다고 밝혔다.

로지텍 중국은 당시 판매점의 마케팅 활동에 대한 관리·감독을 강화하고 같은 일이 다시 발생하지 않도록 하겠다고 약속했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com