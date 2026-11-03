"우주에서 찾는 미래 의료의 해법"…강동경희대병원, 나사와 손잡고 우주의학 연구 본격화

[스포츠조선 장종호 기자] 미세중력과 우주방사선 등 극한의 우주환경 속에서 난치병 극복과 신약개발의 실마리를 찾기 위한 전문 연구 기관이 문을 열었다. 강동경희대학교병원(병원장 이형래)이 국내 최초로 의·치·한 통합 인프라를 갖춘 '우주의학센터'를 개소하고, 우주 헬스케어 기술을 지상 의료에 접목하는 'Space-to-Earth 중개연구'에 본격적으로 나선다.

강동경희대병원은 2일 별관 4층 차후영홀에서 개소식을 개최하고, 의학·치의학·한의학의 통합 연구 인프라를 기반으로 신약개발과 노화·만성질환 치료 등 지상 의료에 활용할 수 있는 우주의학 융합연구를 본격 추진한다.

◇우주의학, 우주환경 연구로 지상 의료의 해법 찾는다

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우주의학(Space Medicine)은 미세중력과 우주방사선 등 우주환경이 인체에 미치는 영향을 규명하고, 우주인의 건강을 지키기 위한 예방·진단·치료법을 연구하는 학문이다. 미국 항공우주국(NASA)은 우주방사선, 고립·밀폐, 중력 변화 등 5대 위험 요소를 제시하고 있다.

우주에서는 골밀도 감소와 근육 위축, 심혈관 기능 저하 등 노화와 유사한 변화가 빠르게 나타나는데, 이를 연구하면 골다공증·근감소증 등 지상의 노인성·만성질환 치료에도 활용할 수 있다. 또한 미세중력 환경을 활용한 단백질 결정 연구는 신약개발 분야에서도 주목받고 있다. 최근 민간 우주기업의 등장으로 접근성이 높아지면서 우주의학의 연구 범위도 확대되고 있다.

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강동경희대병원은 정부의 7대 SEED 프로젝트 등 우주·항공 분야 육성 정책에 대응하고 미래 의료기술 연구 역량을 강화하기 위해 임상의학연구소를 중심으로 우주의학 연구기반 구축을 추진해 왔다. 이번 센터 개소를 계기로 연구중심병원 인증 준비와 연계한 중점 연구과제를 발굴하고, 우주의학 분야의 전문 연구체계를 구축할 계획이다.

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◇의·치·한 통합 연구 인프라 활용, 차별화된 연구 추진

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우주의학센터의 가장 큰 특징은 의학·치의학·한의학의 전문성을 결합한 융합연구 체계다. 강동경희대학교병원은 의·치·한 통합 임상 인프라를 활용해 우주환경이 인체에 미치는 영향을 다양한 관점에서 분석하고, 새로운 예방·치료기술 개발로 연결할 계획이다.

구체적으로 △의학 분야에서는 재활·심혈관·항노화 관련 임상연구 △치의학 분야에서는 미세중력과 우주방사선 환경에 따른 구강 건강 변화 및 관리기술 개발 △한의학 분야에서는 대사·면역 조절과 침구·한약 기반의 우주환경 적응 연구를 추진한다. 이를 통해 각 분야의 연구 성과를 유기적으로 연계하는 통합의학 기반 우주헬스케어 연구모델을 구축한다는 구상이다.

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◇신약개발부터 국제 공동연구까지, 연구 영역 확대

국내 의료산업체와의 연구개발(R&D) 협력도 확대한다. 특히 미세중력 환경을 활용한 신약개발과 입자 구조 최적화 등 우주환경 기반 연구를 추진하고, 관련 기술이 실제 의료현장에서 활용될 수 있도록 산업체와의 공동연구를 강화할 예정이다.

아울러 미국 항공우주국(NASA), 베일러대학교(Baylor University), 메이요클리닉(Mayo Clinic) 등 해외 연구기관 소속 연구자들과 국제 공동연구 및 전문 연구인력 확보를 추진한다. 우주환경에서 얻은 연구 성과를 지상의 질병 예방과 치료에 적용하는 'Space-to-Earth(우주에서 지상으로) 중개연구'를 통해 우주의학의 임상적 활용 가능성을 넓혀 나갈 방침이다.

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센터 설립을 주도한 차재명 연구부원장은 "우주항공 의료와 헬스케어는 지상의 만성질환 및 노화 치료로 이어지는 'Space-to-Earth 중개연구'의 핵심 영역"이라며 "의·치·한 통합 임상 자원을 바탕으로 대한민국 우주의학 연구를 선도하고 실질적인 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.

◇NASA 전문가 초청강연, 우주의학 최신 연구 공유

이날 개소식에서는 NASA 에임스연구센터(Ames Research Center) 소속 파티 카루이아(Fathi Karouia) 박사가 '인간 건강의 경계를 넘어서: 우주 탐사 발견에서 더 건강한 내일로(Human Health Beyond Borders)'를 주제로 초청강연을 진행했다. 카루이아 박사는 강연에서 지난 25년간 NASA와 일본 우주항공연구개발기구(JAXA), 유럽우주국(ESA) 등과 수행한 우주 생명과학 연구 경험을 소개했다. 특히 미세중력 환경에서 진행한 면역항암제 키트루다(Keytruda)의 단백질 결정화 실험과 우주에서 배양한 중간엽 줄기세포의 면역억제 효능 향상 사례를 설명했다. 이를 통해 우주환경이 신약개발과 지상 의료기술 발전을 앞당길 수 있다고 강조했다. 또한 다중오믹스 분석과 인공지능(AI)을 활용해 우주 연구 성과를 임상의학에 적용하는 학제 간 연구의 중요성도 설명했다.

강동경희대병원은 이번 행사를 계기로 국제 학술 교류를 확대하고 글로벌 공동연구 기반을 강화해 나갈 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com