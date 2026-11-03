가을 제철 감, 요구르트·견과류와 '찰떡궁합'…섭취 주의점은?

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 가을이 깊어지면서 단감과 홍시, 곶감 등 감을 찾는 사람이 늘고 있다. 감은 달콤한 맛뿐만 아니라 식이섬유와 비타민, 카로티노이드 등 다양한 영양 성분을 함유한 과일이다. 다만 떫은맛을 내는 탄닌 성분은 섭취량과 숙성 정도에 따라 주의가 필요하다. 감과 함께 먹으면 영양 균형을 맞추기 좋은 음식이 있는 반면, 변비가 있거나 철분제를 복용하는 사람은 섭취 시점을 살펴야 한다.

미국심장협회(AHA)에 따르면 감은 식이섬유와 비타민 A·C 등을 함유하고 있으며, 요구르트나 오트밀, 아보카도 등과 함께 먹으면 다양한 영양소를 한 끼에 섭취하는 데 도움이 된다. 특히 감에 들어 있는 카로티노이드는 지방과 함께 섭취하면 흡수율을 높일 수 있다.

◇감과 함께 먹으면 좋은 음식

Advertisement

감과 잘 어울리는 음식으로는 플레인 요구르트가 꼽힌다. 감을 잘게 썰어 무가당 요구르트에 넣으면 단맛을 활용하면서 단백질과 칼슘을 보충할 수 있다. 요구르트에 들어 있는 유산균은 장 건강에 도움이 될 수 있지만, 유제품을 먹으면 복부 팽만이나 설사가 생기는 사람은 섭취량을 조절해야 한다.

견과류를 곁들이는 방법도 있다. 아몬드나 호두 등에는 불포화지방산이 들어 있어 감의 카로티노이드 흡수를 돕는 데 유리할 수 있다. 다만 견과류는 열량이 높으므로 한꺼번에 많이 먹기보다는 소량을 곁들이는 편이 낫다.

Advertisement

감과 채소를 함께 먹는 샐러드도 활용할 수 있다. 감에 잎채소와 아보카도, 견과류를 더하면 식이섬유와 다양한 비타민, 지방을 균형 있게 섭취할 수 있다. 단맛이 충분한 감을 활용하면 설탕이 많이 들어간 드레싱을 줄이는 데도 도움이 된다.

Advertisement

◇변비 있다면 덜 익은 감·곶감 주의

Advertisement

감 섭취에서 가장 주의해야 할 부분은 탄닌이다. 탄닌은 떫은맛을 내는 폴리페놀 성분으로, 특히 덜 익은 감에 수용성 탄닌이 많이 남아 있다. 탄닌은 장 분비와 운동에 영향을 줄 수 있어 변비가 있는 사람은 떫은 감을 많이 먹지 않는 것이 좋다.

질병관리청 국가건강정보포털도 탄닌이 많은 덜 익은 과일을 변비를 악화시킬 수 있는 식품으로 소개하고 있다. 단감이라고 무조건 안심하거나, 홍시와 곶감은 어떤 양을 먹어도 괜찮다고 생각해서는 안 된다. 곶감의 경우 말리는 과정에서 떫은맛(수용성 탄닌)은 사라지지만 탄닌 성분 자체가 사라지는 것은 아니며, 수분이 줄어든 만큼 과식할 경우 변비를 유발할 수 있다.

Advertisement

변비가 잦다면 감을 한꺼번에 여러 개 먹기보다 양을 줄이고, 물을 충분히 마시면서 채소와 통곡물 등 다른 식이섬유 공급원도 함께 섭취하는 것이 바람직하다. 식이섬유를 갑자기 많이 늘리면 복부 팽만이나 복통이 생길 수 있어 서서히 늘리는 편이 좋다.

◇철분제와 함께 먹는 것은 피하는 게 좋아

감의 탄닌은 철분과 결합해 철분 흡수를 방해할 수 있다. 따라서 철분 결핍이나 빈혈 때문에 철분제를 복용하고 있다면 감을 철분제와 동시에 먹지 않는 편이 좋다. 철분이 풍부한 식사를 하는 경우에도 감을 식사와 무조건 함께 먹기보다는 섭취 시간을 달리하는 방법을 고려할 수 있다. 다만 감에는 철분 흡수를 돕는 비타민 C도 풍부하게 들어 있으므로, 감을 먹는다고 철분 흡수율이 무조건 크게 떨어지는 것은 아니다. 철분제를 복용 중이라면 약물 흡수에 영향을 주지 않도록 1~2시간 이상 간격을 두고 섭취하거나 지나치게 많이 먹지 않으면 된다.

Advertisement

◇신장질환자·당뇨병 환자는 섭취량 조절해야

감에는 칼륨도 들어 있다. 신장 기능이 떨어져 혈중 칼륨 수치 관리가 필요한 사람은 감을 포함한 칼륨 함유 식품의 섭취량을 의료진이나 영양사와 상의해야 한다.

감은 과일이지만 당분과 열량이 전혀 없는 식품은 아니다. 당뇨병이 있거나 혈당을 관리하는 사람은 한 번에 많은 양을 먹기보다 적정량을 나눠 먹고, 주스 형태보다는 통 과일로 섭취하는 것이 좋다. 곶감은 수분이 줄어 당분과 열량이 농축되기 때문에 생감과 같은 양으로 생각해 과식하지 않도록 주의해야 한다.

감과 함께 먹으면 안 되는 음식이 따로 정해져 있는 것은 아니다. '게나 우유 등 특정 음식과 감을 함께 먹으면 독성이 생긴다'는 속설도 일반적인 식품 조합에서 보편적으로 입증된 사실로 보기는 어렵다. 중요한 것은 특정 음식과의 조합을 무조건 피하는 것보다 감의 숙성 상태와 섭취량, 개인의 건강 상태를 고려하는 것이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com