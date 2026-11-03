"몸에 좋은 거야"…임신한 여자친구에 강제로 낙태약 먹인 육사 생도 '공분'

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 육군사관학교 출신 남성이 임신한 여자친구에게 진정제를 탄 음료를 마시게 한 뒤 낙태약을 투여해 태아를 잃게 했다는 주장이 제기돼 파문이 일고 있다. 더욱 논란이 되는 것은 가해자로 지목된 남성이 이후 아이비리그 명문 코넬대를 졸업하고 컬럼비아대 공중보건 석사과정에 진학했다는 점이다.

미국 매체 뉴욕포스트는 최근 익명의 피해 여성이 전 웨스트포인트 생도 A를 상대로 제기한 소송 내용을 보도했다. 소장에 따르면 A는 2022년 당시 임신 중이던 여자친구에게 이른바 '임신부용 특별 단백질 음료'라고 속여 진정제가 섞인 음료를 마시게 했다.

당시 두 사람은 2020년 웨스트포인트에 재학하면서 교제를 시작했다. 여자친구는 2022년 임신 사실을 알게 됐으며, 아이를 낳아 기르기를 원했다. 반면 A는 임신을 강하게 반대했고, 여자친구가 임신을 유지하면 극단적인 선택을 하겠다는 말까지 했던 것으로 전해진다.

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A가 건넨 음료에는 불안장애 치료와 진정 작용을 하는 약물들이 들어 있었던 것으로 알려졌다. 피해 여성은 음료를 마신 뒤 심한 졸음과 무기력증을 겪었으며, 의식이 흐려졌다가 돌아오기를 반복했다고 한다.

소장에 따르면 A는 여성이 제대로 대응하기 어려운 상태가 되자 낙태약을 투여했다. 피해 여성은 입안에서 알약 두 개를 발견해 뱉어냈지만, A가 다시 약을 넣었다고 주장했다. A는 당시 "이걸 먹어라. 몸에 좋은 것"이라고 말했다는 내용도 소장에 담겼다.

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여성은 이후 잠에서 깨어났을 때 심한 출혈을 발견했다. 유산을 의심한 그는 A에게 연락했지만 응답을 받지 못했고, 결국 응급구조대에 신고했다. 병원에서 의료진은 유산이 진행되고 있음을 확인했으며, 태아와 임신 조직을 제거하는 시술을 시행했다.

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이 사건과 관련해 A는 형사재판에서 자신의 행위를 인정했다. 연방 법원에 제출한 유죄 인정 진술에서 그는 여자친구를 진정시키기 위해 진정제를 구했고, 온라인 약국을 통해 확보한 낙태약을 투여하려 했다고 밝혔다. 온라인 약국의 게시판에 약물 투여와 관련한 질문을 남긴 사실도 드러났다.

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그는 여자친구의 신원을 도용해 온라인 약국에 허위 계정을 만들고, 피해자 명의로 낙태약을 주문해 웨스트포인트로 배송받은 것으로 조사됐다.

A가 낙태약의 흔적이 의료진에게 발견될 가능성을 걱정하며 온라인 약국 게시판에 관련 질문을 계속 올렸다는 주장도 소장에 포함됐다. 피해 여성과 헤어진 뒤에도 사건의 책임을 회피하려 했다는 것이 원고 측의 주장이다.

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A는 지난 6월 중범죄에 해당하는 폭행 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 현재 선고를 앞두고 있으며, 검찰은 징역 2년을 구형한 상태다.

A의 학업 이력도 논란의 중심에 섰다. 그는 웨스트포인트를 떠난 뒤 코넬대에 편입해 학업을 이어갔으며, 2026년 5월 학사 학위를 취득한 것으로 확인됐다. 이후 컬럼비아대 공중보건대학원 석사과정에 등록했다. 여자친구에게 범행을 저지른 뒤에도 명문대에서 학업을 이어갔다는 사실이 알려지면서 비판이 커졌다.

피해 여성은 이번 민사소송에서 신원을 공개하지 않은 채 A를 폭행 및 신체적 가해 혐의로 고소하고 손해배상을 청구했다. 소장에는 원치 않았던 임신 중단으로 아이를 잃었을 뿐 아니라 자신의 신체에 대한 결정권까지 빼앗겼다는 피해자의 고통이 담겼다.

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A측은 선고를 2027년 1월로 연기해 달라고 법원에 요청했다. 컬럼비아대 학기를 중단 없이 마칠 수 있도록 해달라는 취지였다. 법원은 이를 받아들였으며 검찰도 연기 요청에 반대하지 않은 것으로 전해졌다.

한편 A의 부친은 미국 육군에서 26년간 복무한 예비역 대령이며, 미국 보훈부 및 조지타운대학교에서 주요 직책을 맡아 왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com