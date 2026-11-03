한국마즈, 월드비전 누적 후원금 3억 원 돌파하며 도너월 등재

월드비전 도너월에서 한국마즈 이두호 한국마즈 대표이사(좌측)과 조명환 월드비전 회장(우측)이 기념 촬영을 하고 있다.

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한국마즈(유)가 국제구호개발 NGO 월드비전에 대한 누적 후원금 3억 원을 돌파하며, 월드비전 '도너월(Donor Wall)'에 새롭게 이름을 올렸다. 이를 기념해 양 기관은 월드비전 본사에서 도너월 등재식과 함께 2026년 '아침머꼬' 캠페인 기금 전달식을 진행했다.

이번 도너월 등재는 단순히 누적 후원금 3억 원 달성을 넘어, 한국마즈와 월드비전이 어린이들의 건강한 성장을 위해 꾸준히 이어온 협력과 지원이 만들어낸 의미 있는 이정표다. 오랜 기간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 양사의 파트너십을 이어가고, 사회적 가치 창출을 위한 약속을 지속해 나간다는 점에서도 의미가 깊다.

이러한 파트너십의 중심에는 2022년 켈로그와 월드비전이 함께 시작한 '아침머꼬' 캠페인이 있다. 한국마즈는 아동 지원의 취지와 아침 결식 위험에 놓인 아동들의 건강한 성장과 학교생활을 지원하고 있다. 올해는 사업 후원금 4만 5천 달러를 전달해 서울시 내 초·중학교 7곳의 아동 73명에게 주 5일, 연간 150일 이상의 아침식사를 제공할 계획이다.

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아침머꼬 캠페인은 균형 잡힌 아침식사 제공에 그치지 않고, 학교 내 조식 공간과 프로그램 운영, 일상생활 모니터링 등을 통해 정서적 안정과 건강한 학교생활도 함께 지원한다. 이와 같은 지속적인 관찰을 통해 위기 징후를 조기에 발견하고 필요한 돌봄으로 연계하는 등 아동의 정서적 안정과 건강한 학교생활도 종합적으로 지원하고 있다.

한국마즈는 아침머꼬 캠페인 외에도 연중 취약계층 아동·청소년을 위한 제품 기부와 임직원 봉사활동을 진행하며 월드비전과의 협력을 꾸준히 이어오고 있다.

월드비전 도너월에서 한국마즈 이두호 한국마즈 대표이사(왼쪽에서 첫 번째)와 한국마즈 직원들이 기념 촬영을 하고 있다.

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이두호 한국마즈 대표이사는 "이번 도너월 등재는 월드비전과 오랜 시간 신뢰를 쌓으며 아이들을 위한 지원을 꾸준히 이어온 결과라는 점에서 의미가 크다"며, "켈로그에서 시작된 좋은 뜻과 월드비전과의 오랜 파트너십을 한국마즈가 이어가는 만큼, 앞으로도 월드비전과 긴밀히 협력해 아이들의 일상에 긍정적인 변화를 만들어 갈 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.

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전상희 기자 nowater@sportschosun.com