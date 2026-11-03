데일리스트, 한채아와 겨울 아우터 스타일링 추천

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세정그룹의 패션 편집숍 '웰메이드(WELLMADE)'의 여성복 브랜드 '데일리스트(DAILIST)'가 배우 한채아와 함께 기본 아이템을 활용한 감도 높은 겨울 데일리룩 완성법을 제안한다.

데일리스트는 다가오는 겨울을 맞아 차분한 컬러와 부드러운 텍스처, 정제된 실루엣이 돋보이는 신규 컬렉션을 출시했다. 이어 본격적인 추위에 대비해 배우 한채아의 감각적인 착장을 바탕으로 출근부터 편안한 일상까지 활용도 높은 아이템을 추천하는 '한채아 Pick! 윈터 에센셜' 기획전을 진행한다.

특히 이번 기획전은 최근 배우 한채아가 인스타그램에 게재한 일상 사진 속 데일리스트 제품에 대한 관심을 반영해 해당 사진의 착용 아이템을 소개한다. 한채아가 선택한 2가지 겨울 스타일을 통해 세련되고 실용적인 데일리룩을 제안한다는 계획이다.

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첫 번째는 단정하고 우아한 '코트 스타일링'이다. 부드러운 텍스처와 은은한 컬러감의 '스탠카라 하프코트'에 케이블 짜임 '가디건'과 '코듀로이 스커트'를 매치했다. 고급스러운 소재감의 핸드메이드 코트에 따뜻한 캐시미어 혼방 가디건 조합으로 포근한 겨울 감성이 돋보인다. 오피스룩이나 격식 있는 자리는 물론 주말 나들이에도 제격이다.

두 번째는 실용성과 감각적인 디테일을 살린 '다운 점퍼 스타일링'이다. '니트 카라 다이아 퀼팅 다운'은 니트 카라 배색과 입체적인 다이아몬드 퀼팅 패턴으로 디자인 포인트와 보온성을 모두 갖춘 프리미엄 덕다운이다. 여기에 최상급 캐시미어 100% '반넥 니트'와 여유로운 핏의 '코듀로이 와이드 팬츠'를 매치해 편안하면서 클래식한 '어른 여자' 캐주얼룩을 완성했다. 가벼운 착용감으로 활동성을 높여 데일리 웨어로 착용하기 좋다.

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세정 웰메이드 관계자는 "본격적인 추위를 앞두고 겨울 아우터 코디법에 대한 소비자들의 높은 관심에 맞춰 배우 한채아와 함께 실생활에서 쉽게 따라 할 수 있는 스타일링 가이드를 준비했다"라며, "고급스러운 소재와 정제된 실루엣이 돋보이는 데일리스트의 기본 아이템으로 감도 높은 겨울 데일리룩을 완성해 보시길 바란다"고 전했다.

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한편, 데일리스트의 겨울 컬렉션은 전국 웰메이드 매장과 온라인 세정몰에서 만나볼 수 있다. 세정몰에서는 '한채아 PICK! 윈터 에센셜' 기획전을 열어 한채아 착용 제품을 특별 할인가에 선보인다.

전상희 기자 nowater@sportschosun.com