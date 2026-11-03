‘유도여제’ 이현지, 제주삼다수 명예 홍보대사로 나선다

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제주삼다수를 생산·판매하는 제주특별자치도개발공사(사장 김도영)는 제주 출신 유도 국가대표 이현지 선수가 제주삼다수 명예 홍보대사로 나선다고 밝혔다.

이현지 선수는 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 78㎏ 초과급에서 은메달을 획득한 데 이어 세계유도선수권대회에서 금메달을 차지하며 세계 정상에 올랐다.

제주개발공사는 2024년 이현지 선수를 '제주삼다수 스포츠 꿈나무 장학생'으로 선발했다. 당시 지역 체육 유망주로 지원을 받은 이 선수는 평소 해외 훈련과 국제대회에 나설 때도 제주삼다수를 챙겨 가는 것으로 알려졌다. 최근에는 인터뷰를 통해 제주삼다수와 함께한 대회에서 우승했던 경험을 소개하기도 했다.

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제주개발공사는 이러한 인연을 바탕으로 지난 2일 이현지 선수와 부모님을 제주삼다수 공장에 초청했다. 이 선수는 홍보관과 생산시설을 둘러본 뒤 김도영 제주개발공사 사장과 만나 제주삼다수 명예 홍보대사 제안을 수락했다. 제주개발공사는 향후 이현지 선수의 경기 출전 시 제주삼다수를 지원하며 세계 무대를 향한 도전에 힘을 보태기로 했다.

제주삼다수는 다양한 스포츠 현장으로 협력을 넓히고 있다. 지난 8월 한국e스포츠협회와 파트너십을 체결하고 대한민국 e스포츠 국가대표팀의 먹는샘물 분야 독점 공식 파트너로 참여했다. 대표팀 소집과 합숙 훈련, 출정식부터 아시안게임 출전 기간까지 제주삼다수를 지원했으며, 대표팀은 이번 대회에서 금메달 2개를 포함해 총 5개의 메달을 획득했다.

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이와 함께 진천 국가대표선수촌에 제주삼다수와 냉장 쇼케이스를 비치해 선수들이 훈련 중에도 편리하게 수분을 보충할 수 있도록 지원하고 있다.

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김도영 제주개발공사 사장은 "세계 무대에서 뛰어난 성과를 거둔 제주 출신 이현지 선수와 함께하게 돼 뜻깊다"며 "이번 지원이 이 선수가 훈련과 경기에 집중하고 새로운 도전을 이어가는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 다양한 스포츠 현장에서 선수들과 함께하겠다"고 덧붙였다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com