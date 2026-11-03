"중간선거 하루 앞두고…" 美, 이란 호르무즈 해협 섬에 기습 공습

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간 선거를 하루 앞둔 시점에 결국 이란에 대한 공격 버튼을 눌렀다.

미국이 2일(현지시각) 이란 호르무즈 해협의 케슘섬에 제한적인 공습을 단행한 것으로 확인된 것이다.

트럼프 미국 대통령은 앞서 이란에 대한 추가 공격을 자제하겠다는 입장을 밝혔지만, 군사행동이 이뤄지면서 중동 지역의 긴장이 다시 고조되고 있다.

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AP통신과 로이터통신 등 외신들에 따르면 미국 정부 당국자는 이날 미군이 호르무즈 해협의 이란 측 목표물을 공격했다고 밝혔다. 익명을 요구한 이 당국자는 이란군이 지대공 미사일을 이용해 미국 자산을 위협한 데 대응하기 위한 방어적 조치였다고 설명했다.

이란 국영방송도 케슘섬에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 미국 ABC방송은 미군의 이번 공격이 이란의 미군 항공기 공격에 대한 대응이었다는 미국 당국자의 설명을 전했다.

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이번 공습은 전면적인 군사작전 재개와는 구별되는 제한적 공격으로 평가된다. 다만 미국이 이란에 대한 대규모 공격을 재개할 가능성을 둘러싸고 긴장이 이어지는 상황에서 실제 군사행동이 이뤄졌다는 점에서 파장이 예상된다.

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특히 이번 공격은 미국 중간선거를 하루 앞두고 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 앞서 선거 전에 이란을 상대로 새로운 공습을 단행하지 않을 것이라는 취지의 입장을 밝혀왔다.

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트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 이란과의 전쟁이 사실상 끝났다는 주장을 반복했다. 그는 "우리는 이란과 전쟁을 했고 승리했다"며 "몇 달 동안 전투를 하지 않았는데 이것을 전쟁이라고 부를 수 있는지 모르겠다"고 말했다.

이어 제1차 세계대전과 제2차 세계대전을 언급하며 전쟁은 실제 교전이 벌어지는 상황을 의미한다고 주장했다. 현재 상황에 대해서는 "전쟁이라고 할 수 없다. 매우 제한적인 전쟁"이라며 "합의에 이르지 못하면 상황이 달라질 수 있다"고 말했다.

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이번 공격은 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 대한 이란의 공격 능력을 제한하기 위한 조치라는 분석도 나온다. 월스트리트저널은 미국 당국자들을 인용해 이번 공격이 이란의 상선 공격을 막기 위한 방어적 성격이라고 보도했다.

미국의 군사행동과 동시에 외교적 접촉도 이어지고 있다. JD 밴스 미국 부통령은 이날 이란과의 협상을 통해 군사적 충돌을 피할 수 있다는 기대를 나타냈다.

밴스 부통령은 지난주 이란 안보 책임자인 모흐센 레자이에게 서한을 보냈지만, 백악관은 구체적인 내용을 공개하지 않았다.

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밴스 부통령은 기자들에게 "이란 측과 여러 차례 긍정적인 대화를 나눴다"며 "약 1시간 전에도 대통령과 이 문제를 논의했다"고 밝혔다. 이어 "대통령과 나는 협상을 통한 합의가 이뤄질 가능성을 상당히 긍정적으로 보고 있다"며 "계속 노력할 것"이라고 말했다.

한편 이란과의 전쟁은 미국 공화당에도 정치적 부담으로 작용하고 있다. 전쟁 장기화로 국제 유가와 미국 내 휘발유 가격이 상승하고 경제 전반에 부담이 커지면서 공화당은 중간선거에서 의회 다수당 지위를 지키는 데 어려움을 겪고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com