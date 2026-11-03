"속옷에 칙칙"…스프레이형 유산균, 여성 질 건강 개선 효과 확인

[스포츠조선 장종호 기자] 이대목동병원(병원장 김한수) 산부인과 김영주 교수 연구팀이 스프레이형 유산균의 여성 질 건강 개선 효과를 임상 연구로 확인했다.

해당 연구 논문은 국제학술지 'Scientific Reports'에 'Exploratory pilot study of a spray-type probiotic delivery system for vaginal health in women at risk for bacterial vaginosis(세균성 질염 고위험군 여성의 질 건강을 위한 스프레이형 유산균 전달 체계에 대한 탐색적 예비 연구)'라는 제목으로 최근 게재됐다.

연구팀(제1저자 이대목동병원 산부인과 박선화 교수)은 2023년 12월부터 2025년 6월까지 폐경 전 여성 60명을 대상으로 임상연구를 진행했다. 참여자들은 4종의 생유산균이 함유된 '밸런스톡'을 하루 1회 속옷이나 팬티라이너에 분사하는 방식으로 4주간 사용했다.

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연구 결과, 세균성 질염 위험이 높은 여성(Nugent score 4점 이상) 16명의 평균 뉴젠트 스코어(Nugent score)가 사용 전 6.13점에서 4주 후 4.63점으로 통계적으로 유의하게 감소했다(p < 0.001). 대상자의 50%에서 개인별 점수 감소가 확인됐으며, 질 분비물·냄새·가려움 등 주요 증상 역시 고위험군에서 유의미하게 개선됐다(p = 0.020).

이번 연구는 기존 경구형 유산균의 질 내 정착 한계와 질정 형태의 사용상 불편함을 극복한 파우더 스프레이형 전달체계의 임상적 유용성을 확인했다는 점에서 의미가 크다. 4주간의 연구 기간 동안 중대한 이상반응은 보고되지 않았으며, 참가자들 역시 일상 속 사용 편의성에 대해 높게 평가했다.

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연구팀은 질 내 유산균(Lactobacillus)의 상대적 풍부도와 뉴젠트 스코어(Nugent score) 사이에 유의한 음의 연관성을 밝혀내며, 유산균이 건강한 질 내 마이크로바이옴 환경 유지에 핵심 역할을 한다는 점을 재확인했다.

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김영주 교수는 "이번 연구는 유산균을 활용한 새로운 형태의 질 건강 관리 전달 시스템에 대한 임상적 가능성을 탐색했다는 점에서 의의가 있다"며 "향후 대규모 무작위 대조 임상시험과 장기 추적 연구를 통해 효과와 작용 기전을 더욱 구체적으로 검증해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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한편, 이번 연구는 ㈜피에이치포(대표 정용운)의 생유산균 파우더 스프레이형 제품인 '밸런스톡(BalanceTalk Probiotic Feminine Hygiene Powder)'을 활용해 진행했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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