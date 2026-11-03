수령 기한 2일 넘겨 22억원 복권 당첨금 날려…법적 싸움 끝에 소송비용 떠안아

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 단 이틀의 차이로 22억원이 넘는 복권 당첨금을 받지 못한 남성이 소송을 냈지만 결국 패소했다.

오히려 1800만원에 달하는 소송 비용도 떠안게 됐다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 황 모씨는 2019년 11월 복권 판매점에서 32위안(약 6000원)을 내고 복권을 구매했다. 이 복권은 1113만 위안(약 22억원)에 당첨됐지만, 황씨는 복권을 한동안 잃어버려 당첨 사실을 확인하고도 제때 당첨금을 청구하지 못했다.

Advertisement

황씨가 복권을 다시 찾은 것은 2020년 1월이었다. 그는 복권 판매점에서 해당 복권을 구매했다는 확인서까지 발급받아 복권과 함께 복권센터에 제출했지만, 센터는 추첨일로부터 60일인 당첨금 수령 기한에서 이틀 지났다며 지급을 거부했다.

황씨는 복권 용지에 당첨금 수령 기한이 표시돼 있지 않았고, 복권센터가 복권을 판매하면서 추첨 및 수령 관련 정보를 제대로 알리지 않았다며 소송을 제기했다. 복권센터를 상대로 당첨금 1113만 위안과 지연에 따른 이자를 지급하라고 요구했다.

Advertisement

하지만 복권센터는 공식 홈페이지에 게시된 추첨 공고에 수령 기한이 명시돼 있었다고 반박했다. 당첨자를 찾기 위해 여러 차례 중국 소셜미디어 플랫폼에도 관련 안내 글을 올렸다고도 밝혔다.

Advertisement

이에 법원은 황씨가 복권센터 고객센터에 전화해 "지난 회차 복권에서 1100만 위안에 당첨됐는데, 기한이 이틀 지났다"며 월요일에 당첨금을 받을 수 있는지 문의한 사실도 확인했다. 당시 황씨는 복권을 며칠 동안 찾지 못하다가 우연히 발견했다고 설명한 것으로 전해졌다.

Advertisement

재판부는 복권 구매자라면 관련 규정에 따른 60일의 당첨금 수령 기한을 알고 있어야 한다고 판단했다. 복권센터가 당첨자를 찾기 위해 여러 차례 공고를 게시하는 등 합리적인 안내 의무를 이행했고, 황씨가 기한 내 당첨금을 받지 못한 것은 복권을 분실했기 때문이라는 것이다. 이에 복권센터의 계약 위반을 인정하기 어렵다며 황씨의 청구를 기각했다.

당첨금은 이미 복권 공익기금 계좌로 들어간 상태였다. 황씨는 1심 판결 이후 항소하지 않겠다는 뜻을 밝혔고, 8만 8000위안(약 1800만원)이 넘는 소송비용도 납부한 것으로 알려졌다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com