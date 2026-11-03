간암 말기 70대 환자, 수술 없이 항암치료로 간 기능 회복 '기적'

[스포츠조선 장종호 기자] 평생 술 한 잔 입에 대지 않고 건강을 지켜왔던 70대 노인이 갑작스러운 말기 간암 진단이라는 청천벽력 같은 시련을 맞았지만, 가톨릭대학교 서울성모병원 의료진의 세심한 다학제 진료와 정성 어린 간동맥주입항암치료를 통해 기적처럼 건강을 회복해 잔동하는 감동을 전하고 있다.

조 모(77) 씨는 평소 별다른 건강 문제없이 충북 청주에서 목축업을 할 만큼 건강하게 생활했다. 그러나 올해 초 갑작스러운 복통과 복부 팽만으로 병원을 방문했고, 간경변이 의심돼 상급종합병원 진료가 필요하다는 소견에 따라 2월 서울성모병원을 찾았다.

정밀검사 결과 조 씨는 진행성 간암으로 인한 말기 단계라는 진단을 받았다. 암세포가 우측 간의 대부분을 차지하고 좌측 간까지 확장되어 있었으며, 양측 문맥 혈관에도 광범위하게 침범해 있었다. 복수까지 동반된 데다 간 기능도 크게 저하되어 있는 상태였다. 진행성 간암에는 최근 면역 및 표적 항암제가 사용되고 있지만 조 씨의 경우 종양의 범위가 매우 넓고 주요 혈관 침범과 심각한 간 기능 저하까지 동반되어 있어 면역·표적 항암치료의 적응증이 되지 않아 치료 방침을 정하기가 매우 어려운 상황이었다.

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이에 간암센터장 장정원 교수(소화기내과)는 센터 의료진들과의 다학제 논의를 거쳐 간동맥주입항암치료(HAIC, Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy)를 시행하기로 했다. 해당 치료는 피부 아래에 항암제 주입 포트를 설치하고 카테터를 간동맥에 연결해 항암제를 간에 직접 전달하는 방식으로 이루어진다. 간에 항암제를 집중적으로 전달해 종양에 대한 치료 효과를 높이면서 전신적인 약물 노출과 부작용을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

그러나 환자를 입원시켜야 하고, 많은 인력과 장비가 투입되어야 하는 소위 '손이 많이 가는' 치료법이다 보니, 외래 처방이 가능한 면역·경구용 표적항암제가 대세가 된 최근에는 시행하는 의료기관이 흔치 않다. 하지만 이런 항암제를 적용하기 어렵거나 충분한 효과를 기대하기 어려운 간암 환자들에게는 간동맥주입항암치료가 중요한 대안이 될 수 있다. 서울성모병원 간암센터는 환자의 종양 상태와 간 기능 등을 종합적으로 고려해 이 방법을 치료 선택지로 활용하고 있다.

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간동맥주입항암치료를 이어간 조 씨는 지난 10월 23일, 5차 항암치료 후 치료 결과를 확인하기 위해 서울성모병원을 찾았다. 혈액검사 결과 첫 진단에서 5만 6000까지 상승되었던 간암 수치(알파피토프로테인(AFP, Alpha-Fetoprotein))는 3.1로 기적처럼 정상 수치를 회복했다. 아직 안심하기에는 이르지만 생명의 기로에 서 있던 환자에게는 고무적인 변화였다. 복수와 부종이 사라지고 황달도 나타나지 않았으며, 간의 단백질 합성 능력과 영양 상태 등을 평가하는 알부민 수치도 2.7에서 3.5로 상승하는 등 전반적인 임상 상태가 호전되었다.

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조 씨는 항암 입원 치료를 이어가는 중에도 시간을 내 중학생 손녀의 유도 경기를 직접 찾아 응원하며 가족과 함께하는 소중한 시간을 보냈다. 손녀인 조서연 양은 그 덕분인지 전국소년체육대회에서 1위를 차지해 할아버지에게 큰 기쁨을 안겼다.

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환자의 진료와 간병을 맡아온 둘째 아들은 "아버지께서 간암 말기 진단을 받으신 뒤 '서연이가 국가대표가 되는 걸 봐야 하는데 큰일 났다'고 말씀하셨던 게 기억에 남는다"며, "평생 술 한 잔 입에 대지 않으셨던 아버지가 갑작스럽게 간암 말기 진단을 받으셔서, 혹시 내가 아버지 속을 썩여 큰 병이 생기신 건 아닌지 자책하며 힘든 시간을 보냈다"고 회상했다. 이어 "아버지께 효도할 시간을 주신 장정원 교수님과 의료진에게 진심으로 감사드린다"고 전했다.

장정원 교수는 "처음 내원하셨을 당시에는 기대여명을 논하기 어려울 정도로 환자 상태가 좋지 않아 걱정이 컸지만, 다행히 치료 후 복수와 부종이 사라지고 검사 수치도 상당 부분 호전되어 기쁘다"며, "그동안 치료 과정에 긍정적이고 적극적으로 임해 주신 환자와 가족 모두에게 의미 있는 결과를 얻게 되어 의료진으로서 큰 보람을 느낀다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com