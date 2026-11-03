간담회부터 금융교육까지…현대카드, 6일까지 '소비자 중심 한주' 캠페인 진행

◇'소비자 중심 한주' 캠페인. 이미지제공=현대카드

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현대카드가 금융소비자 보호 활동을 강화하기 위해 오는 6일까지 '소비자 중심 한주(소중한주)' 캠페인을 진행한다.

올해로 4회째인 이번 캠페인은 임직원의 소비자 보호 인식을 높이고 소비자 의견을 경영 활동에 반영하기 위한 것으로, 금융소비자 보호 퀴즈와 소비자패널 간담회, 금융교육 등 총 12개 프로그램으로 구성됐다.

현대카드는 금융감독원 금융현장소통반과 소비자패널이 참여하는 간담회를 열고 금융소비자 보호 제도와 정책 개선 방안을 논의한다. 올해로 10회째를 맞은 이번 간담회에서는 소비자 의견을 청취하고 실효성 있는 보호 대책을 모색할 예정이다.

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청소년과 금융 취약계층을 대상으로 한 금융교육도 진행한다. 서울·인천 지역 4개 학교에서 3일간 약 450명의 학생을 대상으로 교육하며, 올해부터는 시각장애인 특수학교도 직접 방문한다. 현대카드는 2015년부터 1사1교 금융교육을 통해 약 4만명의 청소년에게 1030차례 교육을 실시해왔다.

고령층을 대상으로는 지역 복지관을 찾아 보이스피싱 등 금융사기 예방 교육을 진행한다.

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임직원의 소비자 보호 역량을 높이기 위한 프로그램도 마련했다. 금융소비자 보호 퀴즈와 우수 조직·직원 포상을 진행하고, 주요 거점 임직원에게 불완전판매 예방 사례와 점검 체크리스트를 배포할 예정이다.

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현대카드 관계자는 "앞으로도 현대카드 임직원들은 회원 및 당국과 지속적인 소통을 통해 금융 소비자 보호 활동을 지속해 나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com