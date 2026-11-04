[SC 건강칼럼] 환절기마다 반복되는 기침, '천식' 의심해야

일교차가 커지는 환절기에는 기침을 호소하는 사람이 부쩍 늘어난다.

대부분 감기나 일시적인 목감기로 여기고 넘기지만, 환절기마다 기침이 반복되거나 감기가 다 나은 뒤에도 증상이 이어진다면 천식을 의심해 볼 필요가 있다. 천식은 기침만으로 나타나는 경우도 있어 일반적인 기침과 구분하기 어렵기 때문에, 증상의 특징과 관리법을 정확히 알아두는 것이 중요하다.

환절기에는 일교차가 크고 공기가 차고 건조해지면서 기도가 쉽게 자극을 받는다. 여기에 감기, 꽃가루, 미세먼지까지 더해지면 기침이 악화될 수 있다. 특히 천식 환자는 기관지가 예민해 이러한 변화에 더욱 민감하게 반응한다.

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천식은 만성적인 기도 염증으로 기도가 과민해지고 쉽게 좁아지는 질환이다. 기침뿐만 아니라 숨참, 쌕쌕거림(천명) 등이 나타날 수 있으며, 밤이나 새벽에 증상이 나빠지고 찬 공기나 운동에 의해 악화되기도 한다. 증상이 좋아졌다 나빠지기를 반복하는 것도 특징이다. 다만 기침만 나타나는 천식도 있는 만큼, 이러한 증상이 오래 지속되거나 반복된다면 검사를 받아보는 것이 바람직하다.

천식은 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 가족 중에 천식이나 알레르기 질환이 있거나, 본인이 아토피피부염이나 알레르기 비염을 앓고 있다면 천식이 발생할 가능성이 더 높다. 집먼지진드기, 꽃가루, 곰팡이 같은 알레르기 유발 물질과 담배 연기, 대기오염 등도 영향을 미친다.

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반려동물도 알레르기 반응을 통해 천식을 유발하거나 악화시킬 수 있다. 흔히 동물의 털이 원인으로 알려져 있으나, 실제로는 피부 각질이나 침 등에 포함된 단백질이 주요 알레르기 유발 물질이다. 그렇다고 무조건 반려동물과 이별해야 하는 것은 아니다. 먼저 알레르기 검사로 원인을 확인하고 알레르기 유발 물질에 대한 노출을 줄이는 것이 중요하다. 환자의 상태에 따라 면역치료 등을 고려할 수 있으며, 이러한 관리에도 천식이 잘 조절되지 않는다면 반려동물과의 분리도 신중하게 고려해야 한다.

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천식은 잘 치료하면 증상이 조절되어 일상생활을 하는 데 지장이 없다. 치료의 핵심은 흡입 스테로이드로, 장기간 사용해도 안전한 것으로 알려져 있다. 치료에도 증상이 조절되지 않는 중증 천식의 경우에는 생물학적 제제를 사용할 수 있다. 증상이 좋아졌다고 해서 임의로 약물을 중단하지 말고 꾸준히 관리하는 것이 좋다. 또한 담배 연기나 미세먼지처럼 기관지를 자극하는 요인을 피하고, 집먼지진드기와 곰팡이를 줄이기 위해 실내 환경을 정기적으로 관리해야 한다.

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환절기마다 기침이 반복되거나 감기가 나은 뒤에도 증상이 지속된다면 천식을 의심하고 병원을 찾아 검사를 받아보는 게 필요하다.

도움말=순천향대 서울병원 알레르기내과 김연희 교수

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