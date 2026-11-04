'고개 숙인' 청춘, 목이 위험하다…목뼈 변형되는 '거북목증후군' 주의

◇스마트폰을 사용할 때 화면을 아래에 두고 장시간 내려다보면 목뼈가 변형되는 거북목증후군이 발생할 수 있다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 스마트폰과 PC 등 디지털기기의 일상화로 고개를 숙이거나 내미는 자세가 늘면서 목 건강에 비상이 걸렸다. 정상적인 C자형 목뼈가 일자나 역C자 형태로 변형되는 '거북목증후군'이 현대인의 대표적인 질환으로 자리 잡고 있다.

과거에는 노화에 따른 퇴행성 변화와 함께 중장년층에서 주로 관찰됐지만, 최근에는 스마트폰과 컴퓨터를 사용하는 시간이 긴 청소년과 젊은층에서도 흔히 나타난다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면 거북목·일자목 관련 진료 환자는 연간 254만 명을 넘어섰으며, 10년 전 약 188만 명과 비교해 35% 이상 증가했다.

◇고개 숙이는 각도 커질수록 목 주변 근육 부담

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거북목증후군의 가장 큰 원인은 고개를 숙이거나 앞으로 내미는 자세를 장시간 유지하는 생활 습관이다. 스마트폰을 사용할 때 화면을 아래에 두고 내려다보거나, 모니터가 눈높이보다 낮은 상태에서 작업하면 자연스럽게 머리가 앞으로 기울어진다. 이때 목 뒤쪽 근육은 앞으로 쏠린 머리를 지탱하기 위해 평소보다 많은 힘을 써야 한다.

분당제생병원 척추센터 신경외과 박종혁 과장은 "스마트폰을 볼 때는 시선이 화면을 향하면서 자연스럽게 고개를 숙이게 된다"며 "이런 자세가 오래 지속되면 뒷목에 긴장이 쌓이고 통증으로 이어질 수 있다"고 설명했다.

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머리는 몸 전체에서 차지하는 부피에 비해 무게가 상당한 기관이다. 일반적으로 성인의 머리 무게는 약 4~5㎏이다. 목을 곧게 세우고 머리를 몸통 위에 두면 머리의 무게가 척추와 몸통으로 비교적 고르게 분산된다. 반면 고개를 앞으로 숙이면 머리의 중심이 몸통 앞쪽으로 이동해 목 뒤쪽 근육이 머리를 붙잡기 위해 더 큰 힘을 써야 한다. 고개를 숙이는 각도가 커지고 시간이 길어질수록 목 주변 근육의 부담도 커진다.

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박 과장은 "스마트폰을 볼 때 앞으로 이동한 머리를 목 뒤쪽 근육이 당겨 지탱하게 된다"며 "이런 시간이 길어질수록 근육의 긴장과 피로가 누적되고, 머리와 목을 원래 위치로 돌려놓은 뒤에도 통증과 피로감을 느낄 수 있다"고 말했다.

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◇두통·어깨 주변 뻐근함에 피로 증상

거북목증후군의 대표적인 증상은 뒷목과 어깨 주변의 뻐근함, 통증, 근육 피로다. 목 뒤쪽과 어깨 윗부분의 근육이 지속적으로 긴장하면서 두통이나 날개뼈 주변 통증이 동반되기도 한다. 고개를 오래 숙이거나 책상 앞에 앉아 있는 것만으로도 목이 무겁고 피곤하게 느껴질 수 있다. 증상이 심해지면 일상적인 활동에서도 불편을 겪는다.

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다만 거북목 자세가 있다고 해서 반드시 통증이 생기는 것은 아니다. 사람마다 목뼈의 모양과 곡선이 다르고, 선천적으로 목의 곡선이 일자에 가깝거나 거북목 형태를 보이는 경우도 있다. 반대로 영상검사에서 목뼈의 정렬 이상이 확인되더라도 특별한 증상 없이 생활하는 사람도 있다. 따라서 목뼈의 모양만으로 질환의 정도를 판단하기보다는 머리의 위치와 목 주변 근육의 부담, 실제 통증 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다.

◇규칙적인 스트레칭과 바른 자세 유지 필요

예방과 관리의 핵심은 평소 자세를 바로잡는 것이다. 컴퓨터 모니터는 화면 상단이 눈높이와 비슷하거나 약간 아래에 오도록 조정하고, 스마트폰은 가능한 한 눈높이 가까이 들어 사용하는 것이 좋다. 화면을 보기 위해 목을 앞으로 빼거나 고개를 깊게 숙이는 습관은 피해야 한다. 의자에 앉을 때는 엉덩이를 등받이에 붙이고 허리와 등을 안정적으로 지지해 머리가 몸통보다 앞으로 빠지지 않도록 한다.

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장시간 같은 자세를 유지하지 않는 것도 중요하다. 30~40분마다 자리에서 일어나 목과 어깨를 가볍게 움직이고, 턱을 뒤로 부드럽게 당겨 머리가 몸통 위에 놓이도록 하는 동작을 반복하면 도움이 된다. 양쪽 어깨를 뒤로 돌리거나 날개뼈를 가볍게 모으는 동작으로 굽은 어깨와 가슴 주변 근육을 이완하는 것도 좋다. 다만 목을 무리하게 돌리거나 강하게 꺾는 스트레칭은 피해야 한다.

거북목증후군은 초기에는 생활 습관 개선과 운동치료, 물리치료 등 보존적 방법으로 증상을 완화할 수 있다. 통증이 지속되거나 팔과 손으로 저림이 뻗치는 경우에는 목디스크 등 신경 압박 질환이 동반됐는지 확인할 필요가 있다. 특히 손의 힘이 떨어지거나 손동작이 둔해지고, 걸음걸이가 불안정해지는 증상이 나타나면 단순한 자세 문제로 여겨서는 안 된다. 경추척수증 등 신경계 질환의 가능성이 있는 만큼 전문의의 진료를 서둘러야 한다.

박 과장은 "거북목증후군을 예방하려면 스마트폰을 사용하는 시간뿐 아니라 화면을 바라보는 자세와 생활 습관을 함께 바꿔야 한다"며 "목 통증이 반복되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 방치하지 말고 의료기관을 찾아 정확한 상태를 확인하는 것이 바람직하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com