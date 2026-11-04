공모가 37% 밑돌고 채권매각익은 영업익 절반…최우형 케이뱅크 행장 '연임 먹구름?'

사진제공=케이뱅크

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세 차례 도전 끝에 케이뱅크를 증시에 입성시킨 최우형 행장의 임기가 내년 3월 만료된다. 상장 8개월째인 2일 케이뱅크 주가는 공모가보다 37% 넘게 낮고, 3분기 누적 자기자본이익률(ROE)은 5.59%로 최 행장이 제시한 목표(15%)에 못 미친다. 올해 1~9월 영업이익 대비 대출채권 매각이익 규모는 48.5%에 달했다. 금융감독원의 정기검사와 차기 행장 후보 물색설까지 맞물리면서 최 행장의 추가 연임 가도에 빨간불이 켜진 것 아니냐는 관측도 나온다.

2일 금융권에 따르면 케이뱅크 주가는 5220원에 마감했다. 지난 3월 공모가 8300원보다 37.11% 낮다.

ROE는 자기자본 대비 순이익을 나타내며, 높을수록 자본 운용 수익성이 좋다는 의미다. 최 행장은 지난 2월 기업공개(IPO) 기자간담회에서 ROE 15%를 목표로 제시하고, 두 자릿수 달성 이후 배당과 자사주 소각 등을 검토하겠다고 밝혔다. 그러나 3분기 누적 ROE는 5.59%로 목표의 절반에도 못 미쳤고, 전년 동기(6.49%)보다 0.90%포인트 하락했다. 다만 상장에 따른 자본 확충도 ROE 하락에 영향을 줄 수 있다.

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수익구조에서도 대출채권 매각이익의 영향력이 두드러진다. 보유한 대출채권을 매각해 얻는 이익으로, 부실채권 정리와 건전성 관리에 도움이 되지만 매각 물량과 시장 상황에 따라 달라질 수 있다. 케이뱅크의 올해 1~9월 영업이익은 1034억원으로 전년 동기보다 2.5% 감소했다. 대출채권 매각이익은 501억원으로 영업이익의 48.5%에 해당한다. 3분기 매각이익 230억원도 분기 영업이익 440억원의 약 52%에 달한다. 3분기 비이자이익은 전년 동기보다 약 59억원 늘었는데, 이는 같은 기간 채권매각이익 증가분과 거의 같은 규모다.

채권매각이익은 지난해 1~9월 840억원에서 올해 501억원으로 줄었다. 지난해 2분기 547억원이 발생했던 기저효과가 작용했다. 케이뱅크는 지난달 30일 컨퍼런스콜에서 올해부터 안정적인 물량을 매각해 향후 실적 변동성이 줄어들 것으로 예상했다.

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3분기 순이익은 421억원으로 전년 동기보다 119.2% 증가했지만, 1~9월 누적 순이익은 1021억원으로 1.3% 감소했다. 누적 비이자이익도 46.8% 줄었다. 케이뱅크 관계자는 본지와의 통화에서 채권매각이익 감소가 누적 실적에 영향을 미쳤지만 개인사업자대출 확대에 따른 이자이익 증가로 일부 상쇄했다고 설명했다.

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실제 누적 순이자이익은 전년 동기보다 18.5% 늘었고, 순이자마진(NIM)도 1.38%에서 1.60%로 개선됐다. 매각이익을 단순 차감한 영업이익도 지난해 1~9월 221억원에서 올해 533억원으로 늘었다. 그러나 이자이익 성장에도 ROE가 하락해 확충한 자본을 수익성 개선으로 연결해야 하는 과제는 남았다.

사진제공=케이뱅크

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주주환원도 구체화하지 못하고 있다. 케이뱅크는 주가 하락 대응 방안을 묻는 질문에 확보한 자본으로 외형과 수익성을 먼저 키우겠다고 밝혔다. 개인사업자대출과 스테이블코인 등 신사업 성장도 강조했다. 구체적인 주주환원 계획보다는 수익 성장에 무게를 둔 셈이다.

이런 가운데 금감원은 4년 만에 케이뱅크 정기검사를 준비하고 있다. 지난 3월 상장 이후 첫 검사로, 지난달 말 사전검사에 이어 이르면 다음 주 본검사에 착수할 것으로 알려졌다.

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케이뱅크는 지난 9월 일부 대출상품의 구속행위 상시감시 누락과 준법감시인 보고 미흡 등을 지적받아 경영유의 1건과 개선사항 1건을 통보받았다. 2017년 영업 개시 이후 해당 분야 내부감사도 실시하지 않은 것으로 알려졌다. 케이뱅크 관계자는 지적사항에 대해 "개선했거나 현재 개선 중"이라고 밝혔다. 이번 검사는 특별한 사안에 따른 것이 아닌 통상적인 정기검사라는 입장이다.

이가운데 차기 행장 인선에도 관심이 쏠리고 있다. 2024년 1월 취임한 최 행장은 지난 3월 케이뱅크 출범 이후 처음으로 연임에 성공했다. 임기는 내년 3월 31일까지로, 만료 최소 3개월 전부터 경영승계 절차를 진행해야 한다.

최근에는 KT와 케이뱅크가 외부 인재추천업체를 통해 차기 행장 후보군을 물색하고 있다는 보도가 나왔다. KT는 케이뱅크 최대주주인 BC카드의 지분 69.54%를 보유한 최대주주다. 케이뱅크 측은 외부 후보 물색 여부에 대해 구체적인 입장을 밝히지 않았다.

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업계 관계자는 "상장을 성사시킨 것은 최우형 행장의 성과지만, 상장 이후에는 수익성과 주주가치 회복으로 경영 능력을 입증해야 한다"며 "금감원 정기검사와 차기 행장 선임 절차까지 맞물린 만큼 남은 임기 동안의 경영 성과가 더욱 중요해질 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com