"교도소야? 호텔이야?" 호화 빌라 만들고 대형 TV에 골프장까지 '충격'

사진출처=뉴스닷컴, 자카르타 포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도네시아 교정 당국의 비리와 특혜 의혹이 다시 불거졌다.

교도소에서 일부 재소자들은 호화 숙소를 이용하고, 헬스장과 골프 시뮬레이터까지 갖춘 정황이 드러났다. 또한 교도소 내부에서 에어컨과 대형 TV, 소파 등을 갖춘 별도의 주거 공간이 발견됐다.

호주 매체 뉴스닷컴과 자카르타 포스트 등 현지 매체들에 따르면 인도네시아 옴부즈만 사무소가 자카르타 인근 서자바주 보고르의 치비농 교도소를 불시에 점검한 결과, 교도소 안에서 아파트나 별장처럼 꾸며진 주거 시설 10여 곳이 발견됐다.

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현장에는 에어컨과 대형 평면 TV, 소파, 냉장고, 식탁 등이 갖춰져 있었다. 냉장고에서는 술병도 발견됐다. 주차장에는 고급 승용차들이 세워져 있었고, 헬스장과 공사 중인 실내 골프 시뮬레이터도 확인됐다.

옴부즈만 측은 일부 재소자가 일반 수감자에게는 허용되지 않는 특별 시설을 이용한 것으로 볼 만한 정황이 있다고 밝혔다. 한 옴부즈만 위원은 "교도소 주거 시설이라기보다 홈스테이나 아파트, 빌라에 가까운 공간을 확인했다"며 "주거 단지 안에서 재소자들도 발견했다"고 말했다.

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조사팀은 해당 시설이 재소자들에게 돈을 받고 임대된 것으로 의심하고 있다. 실제로 한 재소자는 해당 공간을 이용하기 위해 돈을 냈다고 인정한 것으로 전해졌다. 다만 구체적인 금액은 확인되지 않았다.

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아울러 옴부즈만은 점검 과정에서 교도소 측이 조사팀의 출입을 막으려 했다고 밝혔다.

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이번 사건 이후 교도소 관계자들이 징계를 받았다. 현지 보도에 따르면 교도소 직원 4명이 직무 정지됐고, 교도소장은 해임됐다.

당국은 시설의 불법 전용 여부와 재소자에게 특혜를 제공한 경위 등을 조사하고 있다고 전했다.

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과거 사례를 보면 재소자들이 뇌물로 교도소 안의 호화로운 생활을 누리는 특혜는 이뿐만이 아니다.

교도관에게 돈을 주고 외출하거나, 수감 중 장기간 교도소 밖으로 나가는 사례도 과거 여러 차례 드러났다.

대표적인 사례를 보면 2010년 탈세와 사기 혐의로 수감된 한 재소자는 자바섬의 교도소에 있어야 했지만 약 1000㎞ 떨어진 발리에서 열린 국제 테니스 경기를 관람하는 모습이 언론에 포착됐다. 가발과 안경을 착용해 신분을 숨기려 했지만 현장에 있던 기자들에게 발각됐다. 그는 발리뿐 아니라 마카오와 싱가포르, 말레이시아 등으로 여행을 다녀온 것으로 알려졌다.

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2004년에는 2002년 발리 폭탄 테러에 가담해 종신형을 선고받은 알리 임론이 자카르타의 고급 쇼핑몰에 있는 스타벅스에서 목격돼 논란이 일었다. 당시 테러로 202명이 숨졌다.

인도네시아 경찰은 임론의 외출이 극단주의 대응 방안을 파악하기 위한 정보 수집 활동이었다고 해명했다. 임론은 이후 외출이 과장 보도됐다며 자신은 당국의 질문에 답하기 위해 잠시 커피와 빵을 먹었을 뿐이라고 주장했다.

인도네시아 옴부즈만 사무소는 "교정시설을 독립적으로 감독할 수 있는 기구를 마련해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com