에이피알 메디큐브, 캐나다 최대 드럭스토어 1300개 매장 입점…북미 오프라인 유통망 확대

메디큐브 캐나다 샤퍼스 입점 주요 제품. 사진제공=에이피알

Advertisement

Advertisement

에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 캐나다 최대 드럭스토어 체인인 '샤퍼스 드럭 마트(Shoppers Drug Mart)'에 입점하며 북미 오프라인 유통망 확대에 나섰다.

에이피알은 지난 10월 캐나다 샤퍼스 입점을 완료했다고 4일 밝혔다. 샤퍼스는 캐나다 유통기업 로블로(Loblaw) 그룹 계열사로, 전국에 약 1300개 매장을 운영하고 있다. 1920년 약국으로 출발해 현재는 의약품과 화장품, 스킨케어, 생활용품 등을 판매하는 대형 유통망으로 성장했다.

메디큐브는 토론토와 밴쿠버 등 주요 도시를 포함한 샤퍼스 전 매장에서 13개 제품을 선보인다. 제로모공패드와 PDRN 핑크 펩타이드 앰플, PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크, 딥 비타C 캡슐 크림 등 북미 시장에서 판매 중인 스킨케어 제품이 포함됐다. 에이피알은 현지 판매 실적과 시장 상황을 고려해 취급 제품을 추가할 방침이다.

Advertisement

온라인에서도 판매 성과를 이어가고 있다. 메디큐브는 11월 첫째 주 기준 캐나다 아마존 스킨케어 페이스 부문 베스트셀러 100위 안에 제로모공패드 등 6개 제품을 올렸다. 이달에는 캐나다 코스트코 입점도 예정돼 있다. 에이피알은 미국 대형 유통업체에 이어 캐나다 주요 판매 채널까지 확보하면서 북미 사업 기반을 넓힐 계획이다.

캐나다에서는 K뷰티 시장도 빠르게 성장하고 있다. 시장조사기관 닐슨IQ에 따르면 지난해 캐나다 K뷰티 매출은 전년보다 57% 증가한 1억6400만달러를 기록했다. 현지 소비자들의 관심이 높아지면서 온라인뿐 아니라 대형 유통 체인과 뷰티 전문점으로도 판매망이 확대되는 추세다.

Advertisement

에이피알은 이번 샤퍼스 입점을 통해 캐나다 소비자들이 메디큐브 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 오프라인 접점을 확보했다는 설명이다. 향후 연말 소비 성수기에 맞춰 현지 수요에 대응하고 온·오프라인 판매망을 지속적으로 확대할 예정이다.

Advertisement

에이피알 관계자는 "샤퍼스를 비롯한 현지 주요 유통 채널 진출을 통해 캐나다 소비자들이 메디큐브 제품을 직접 접하고 구매할 수 있는 기회를 확대하고 있다"며 "연말 쇼핑 시즌을 포함한 주요 소비 시기에 맞춰 현지 수요에 대응하는 한편, 온·오프라인 유통망을 지속적으로 확대해 북미 시장 내 사업 기반을 강화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com