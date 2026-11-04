"AI·웨어러블 수집 데이터로 만성콩팥병 위험 예측" 효용성 검증

웨어러블을 활용해 혈압을 재고 있는 임상 참여자

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[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 소화기내과 이인석 교수 연구팀이 건강검진 자료와 유전체 정보, 웨어러블 기기 데이터를 인공지능으로 분석해 만성콩팥병 위험도를 알려주는 모바일 앱의 효용성 검증을 시작했다.

이번 검증은 2025년 월부터 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 'AI 기반 맞춤형 케어서비스 융합선도 사업' 가운데 '페놈데이터 기반AI 생애 전주기 건강위험 예측·관리 초격차 기술 개발' 과제의 일부다.

표현형(Phenotype)과 전체 집합을 뜻하는 접미사'-ome'이 결합해 만들어진 용어인 페놈(Phenome)은 유전정보와 환경의 상호작용으로 나타나는 인체의 생물학적 특성과 건강 상태 전반을 의미한다. 페놈데이터는 이러한 다양한 특성을 측정하고 기록한 자료로, 혈압과 혈당 같은 검사 수치, 병력, 수면과 신체활동 등 생활습관 정보가 포함된다.

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연구팀은 여러 의료기관의 전자의무기록(Electronic Medical Record)과 건강검진 데이터를 연계·표준화하고, 유전체 분석 자료에 웨어러블 기기와 앱으로 수집한 신체활동, 수면, 식습관 정보를 더해 만성콩팥병 등 질병 발생과 진행 위험을 예측하는 AI 모델을 개발하고 있다.

기존 위험도 예측모델은 특정 시점의 임상정보를 바탕으로 질병의 발생이나 진행 가능성을 산출하는 데 초점이 맞춰져 있어, 예측 결과를 실제 건강관리로 연결하는 데 한계가 있었다. 개인별 위험 요인을 지속적으로 추적하고, 생활습관 개선 여부에 따라 맞춤형 피드백을 제공하려면 의료진의 시간과 인력이 지속적으로 투입돼야 하기 때문이다.

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이러한 한계를 보완하기 위해 AI가 산출한 질병 위험도를 앱 기반의 맞춤형 생활 코칭과 연계하고, 개인의 건강 상태와 생활습관 변화를 지속 반영해 위험 요인의 개선과 질병 예방을 돕는 관리 체계를 구축하는 것이 연구팀의 목표다.

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이 앱은 한두 가지 위험 요인만 보지 않는다. 건강검진과 유전체검사 등 여러 임상 변수를 종합해 개인별 절대위험도를 계산하고, 갤럭시 워치를 통해 받은 활동량, 수면, 심박수 데이터를 더한다. 이 과정은 AI 환자 건강 플랫폼(PHAIR)에서 이뤄지며, 앱은 만성콩팥병 위험도 외에 라이프코칭도 제공한다. 여러 병원이 환자 자료를 직접 공유하지 않고도AI를 함께 학습시키는 연합학습(Federated Learning) 기술도 적용했다.

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서울성모병원은 건강검진과 임상정보를 제공하고, 가톨릭대학교 의료정보학교실은 만성콩팥병(CKD) 및 폐암의 발병 위험도를 예측하는 AI 모델 개발을 담당하며, 개인별 질환 위험도 평가를 위한 핵심 기술을 제공한다. 디지털팜은 AI 분석과 플랫폼 운영을, 평화이즈는 병원 정보시스템 운영과 자료 변환·전송을 맡는다.

연구팀은 한국인의 건강 특성을 반영한 이런 AI 기술이 고위험군을 일찍 찾아내 발병과 악화 전에 개인별 관리를 제공하는 부분에서 의미가 있으며, 정밀의료 발전과 미래 의료기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

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2026년 10월에 시작된 임상검증은 50명을 모집해 3개월간 앱과 웨어러블을 사용하게 하고, 3개월 차에 흉부 영상검사와 추적 혈액검사로 신장 기능 (eGFR, 추정 사구체여과율)을 확인한다. 전체 연구 기간은 6개월로 연구팀은 서비스 활용도와 만족도, 유용성을 평가해 일상 적용 가능성을 살필 계획이다.

이번 연구를 주도한 이인석 교수는 "외래 진료만으로는 구현하기 어려웠던 지속적인 위험 관리와 피드백을 AI와 웨어러블로 해결할 수 있는지 실제 임상 현장에서 확인하는 연구"라며 "이번 연구가 첨단 기술을 환자 중심의 돌봄으로 연결해 고통을 줄이고 삶의 질을 높이는 데 기여하기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 이번 'AI 기반 맞춤형 케어서비스 융합선도 사업' 과제 연구는 서울성모병원을 중심으로 강북삼성병원, 성균바이오융합과학기술원, 웨이센, 삼성전자, 네이버클라우드, 미소정보기술, 마크로젠, 디지털팜 등이 참여하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com