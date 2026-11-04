이마트×현대카드, '을지로의 밤과 낮'주제 '피코크: 현대카드 결제 데이터로 검증된 맛집' 시즌2 공개

◇피코크X현대카드 협업 신상품 5종. 사진제공=이마트

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이마트 피코크가 현대카드 결제 데이터를 활용해 을지로 맛집 2곳과 협업한 간편식 신상품 5종을 선보인다.

지난해 9월 첫선을 보인 피코크X현대카드 시리즈인 남대문의 '홍복', 성수의 '라무라', 청담의 '야키토리 파노'의 대표상품 5종은 현재까지 누적 18만개가량 판매됐고, 이번에는 '을지로의 밤과 낮'을 주제로 두 번째 시리즈를 기획했다.

이번 협업은 현대카드 결제 데이터를 바탕으로 2025년 한 해 동안 주점 이용 횟수가 상위 25%인 '애주가'들이 밤에 찾는 '안주 맛집'과 낮에 찾는 '해장 맛집'을 분석해 상품화한 것으로, '대엽'의 불스지·만두지짐이·평양술밥국과 '신가원'의 설렁탕·도가니탕을 전국 이마트 매장과 SSG닷컴에서 판매한다. 대엽은 저녁 시간 직장인들이 즐겨 찾는 안주 맛집으로, 신가원은 아침과 점심 해장 메뉴로 사랑받는 설렁탕·도가니탕 전문점으로 각각 선정됐다.

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이마트는 신상품 출시를 기념해 오는 25일까지 신세계포인트 적립 시 25%, 현대카드로 전액 결제 시 추가 25% 할인해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

현대카드 회원 전용 온라인 쇼핑 앱 '현대카드 M?MALL'에서는 오는 11월 11일까지 구매 금액의 최대 100%를 M포인트로 사용할 수 있는 기획전을 진행한다. 시즌1에서 인기를 얻은 홍복의 '유니짜장면'과 '유림기', 야키토리 파노의 '타레소스' 등 3종과 이번에 출시한 신상품 5종이 대상이다.

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남현우 이마트 피코크 팀장은 "맛집 콜라보가 많아지는 만큼 고객이 믿고 고를 수 있는 객관적 기준이 필요했다"며 "결제 데이터로 검증된 맛집에 피코크의 레시피 개발노하우를 더해, '피코크=검증된 맛'이라는 공식을 만들어 가겠다"고 전했다.

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현대카드 관계자는 "앞으로도 현대카드의 데이터 역량과 파트너사의 전문성을 결합해 회원들이 일상에서 즐길 수 있는 새로운 경험을 선보일 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com