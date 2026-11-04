'정동원 팬덤의 힘'…CU X 하나 나라사랑카드 '우리 부대 응원전'서 제2해병사단 최다 응원 부대 선정

◇CU와 하나은행·하나카드가 제2해병사단에 간식을 전달했다. 사진제공=BGF리테일

Advertisement

Advertisement

지난 달 국군의 날을 맞아 진행한 '우리 부대 응원전'에서 트로트 가수 정동원이 복무 중인 제2해병사단이 최다 응원 부대로 선정됐다

CU와 하나은행·하나카드의 하나 나라사랑카드는 지난달 1~14일 포켓CU에서 진행한 '우리 부대 응원전'을 통해 군종별 최다 응원 부대 4곳에 간식차를 지원했다.

이번 응원전은 고객들이 직접 응원하고 싶은 군부대를 선택하면, 군종별 최다 응원을 받은 부대에 간식차를 지원하는 고객 참여형 캠페인이다.

Advertisement

제2해병사단은 중복 응원을 포함해 총 3만3329건을 기록하며 전체 참여 부대 가운데 1위를 차지했는데, 팬클럽을 중심으로 한 중장년층 팬들의 응원이 흥행을 이끌었다는 분석이다.

이번 캠페인에는 총 2만여명의 고객이 참여했다. 2030세대가 전체의 절반을 차지한 가운데 50대(21.1%)와 40대(15.8%)의 참여도 두드러졌다.

Advertisement

육군에서는 제22보병사단, 공군에서는 제10전투비행단, 해군에서는 제2함대사령부가 각각 군종별 1위에 올랐다.

Advertisement

CU와 하나은행·하나카드는 각 부대에 약 1000만원 상당의 컵라면과 스낵, 음료 등을 전달했으며, 제22보병사단에도 11월 중 간식을 지원할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com