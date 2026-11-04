"전기차 10대 중 9대, 3년 만에 차 값 70% 증발"…감가상각률 1위 모델은?

렉서스 UX 300e(왼쪽)와 메르세데스-벤츠 EQE. 사진출처=렉서스, 벤츠 홈페이지

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국 자동차 시장에서 신차 구매 후 3년이 지나면 전기차의 가치가 크게 떨어지는 것으로 나타났다. 감가상각률이 가장 높은 신차 10종 가운데 9종이 전기차였으며, 일부 모델은 출고 당시 가격의 4분의 1 수준으로 중고차 가치가 하락했다.

이는 전기차 시장의 경쟁 심화와 신차 가격 인하, 제조사의 할인 판매 등이 원인으로 분석된다.

영국 자동차 전문 매체 오토 익스프레스가 자동차 정보업체 CDL Vehicle Information Services의 잔존가치 데이터를 분석한 결과, 영국에서 판매되는 신차 가운데 3년 후 감가상각률이 가장 높은 10개 모델 중 9개가 전기차로 집계됐다. 전체 감가상각률 상위 20개 모델에서도 전기차가 15대를 차지했다.

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이번 분석은 신차의 실제 도로 판매가격과 3년 후 주행거리 약 5만 8000㎞를 기록했을 때의 예상 중고차 가치를 비교한 것이다.

감가상각률이 가장 높은 모델은 렉서스 UX 300e였다. 신차 평균 구매가격은 5만 1145파운드(약 9200만원)였지만, 3년 후 예상 중고차 매입가격은 1만 3950파운드(약 2500만원)에 불과했다. 원래 가격에서 72.7%가 사라진 셈이다.

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2위는 시트로엥 e-C4였다. 평균 신차 가격은 3만 2895파운드(약 5900만원)였지만, 3년 후 가치는 9125파운드(약 1600만원)로 떨어졌다. 감가상각률은 72.3%였다.

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3위는 복스홀 아스트라 일렉트릭으로 감가상각률이 72.0%였다. 신차 평균 가격은 3만 7250파운드(약 6700만원)였으나 3년 후 예상 가치는 1만 425파운드(약 1900만원)에 그쳤다.

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4위는 복스홀 코르사 일렉트릭으로 71.6%의 감가상각률을 기록했다. 평균 신차 가격 3만 2635파운드(약 5900만원)에서 3년 후 9275파운드(약 1700만원)로 가치가 떨어졌다.

5위는 전기차가 아닌 내연기관 고급 세단 아우디 A8이었다. 신차 평균 가격은 10만 3620파운드(약 1억 9000만원)였지만 3년 후 예상 가치는 3만 325파운드(약 5500만원)로, 감가상각률은 70.7%였다. 영국에서는 올해 초 단종됐지만 딜러가 보유한 재고 차량은 여전히 구매할 수 있다.

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이어 ▲스바루의 전기 SUV 솔테라(-70.3%) ▲피아트 500e(-69.8%) ▲아우디 e-트론 GT(-69.3%) ▲메르세데스-벤츠 EQS(-69%), EQE(-69%) 등의 순이었다.

이처럼 전기차의 중고차 가치가 빠르게 떨어지는 배경으로는 신차 시장의 가격 경쟁과 공급 확대가 꼽힌다.

전문가들은 "자동차 감가상각이 차량 유지 비용에서 큰 비중을 차지한다"며, "신차 선택지가 늘고 판매가격이 하락하는 데다 제조사들의 할인 경쟁까지 겹치면서 일부 모델의 가치가 특히 빠르게 떨어지고 있다"고 설명했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com