"1개월 만에 또…" 이륙 전 여객기서 엔진 이상 불길 '아찔'

사진출처=페이스북

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 항공사 콴타스항공 여객기가 이륙을 앞두고 엔진 이상으로 불길이 치솟는 상황이 발생했다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 지난 1일(현지시각) 저녁 서호주주 카라타공항에서 퍼스행 콴타스항공 QF1737편이 이륙을 준비하던 중 엔진 이상이 발생했다.

이륙 직전 항공기 날개 아래쪽에서 불길이 뿜어져 나오는 모습이 승객들에게 목격된 것이다. 당시 상황을 촬영한 영상과 사진에는 항공기 엔진 부근에서 화염이 발생한 것으로 보이는 장면이 담겼다.

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항공기는 즉시 이륙을 중단하고 공항 탑승구로 되돌아갔다. 승객과 승무원은 모두 안전하게 항공기에서 내렸으며, 해당 항공편은 결국 취소됐다.

항공사는 현지에 발이 묶인 승객들에게 숙박 시설을 제공하고 다음 날 오전 운항하는 가장 빠른 항공편으로 예약을 변경했다. 해당 항공기는 정비 기술진의 점검을 거친 뒤 운항에 복귀할 예정이다.

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콴타스항공에서는 지난 9월에도 엔진 이상이 의심되는 상황이 발생한 바 있다. 뉴질랜드 퀸스타운에서 호주 시드니로 향하던 항공기가 이륙 직후 엔진 이상으로 의심되는 문제를 겪어 크라이스트처치로 회항한 것이다.

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당시 기내에 있던 승객들은 엔진에서 불꽃과 불길이 보였다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com