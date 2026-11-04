세브란스병원, 美 뉴스위크 '세계 최고 의료관광병원' 평가 4개 분야 '만점'

[스포츠조선 장종호 기자] 세브란스병원이 미국 시사주간지 뉴스위크(Newsweek)와 글로벌 데이터 기관 스태티스타(Statista)가 올해 처음 선보인 '세계 최고의 의료관광 병원·클리닉(World's Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027)' 평가에서 비만대사 수술, 심장 치료 및 수술, 정형외과, 전립선암 등 4개 분야 최고 등급(만점)을 받았다.

이번 평가는 한국을 비롯해 일본, 싱가포르, 독일, 미국 등 13개국을 대상으로 해외 환자 진료 경험과 인력·인프라, 환자 안전 체계 등을 종합해 분야별로 등급을 부여하고, 이를 비행기 개수로 표기한다.

5등급(비행기 5개)이 최고 등급이며, 평가 분야는 비만대사 수술, 유방 확대, 유방암, 심장 치료 및 수술, 지방흡입술, 안과, 정형외과, 전립선암, 코성형술 등 9개다.

Advertisement

나머지 5개 분야인 유방 확대·유방암·지방흡입술·안과·코성형술은 만점 바로 아래인 4등급(비행기 4개)을 받으며 경쟁력을 인정받았다.

4개 분야에서 나란히 최고 등급을 받은 배경에는 새로운 치료를 국내에 먼저 도입하고, 임상 경험을 쌓아 이를 해외 의료진에게까지 전수해 온 첨단 진료 역량이 있다.

Advertisement

세브란스병원은 2005년 7월 국내 최초로 수술용 로봇 다빈치를 도입했고, 2023년 6월에는 국내 첫 중입자치료센터를 열었다. 심장 분야에서는 새로운 부정맥 시술법인 펄스장 절제술을 2024년 12월 국내 최초로 시행했다. 지난달에는 국내 단일 의료기관 최초로 심방세동 시술 1만 건을 달성했다.

Advertisement

정형외과는 1926년 국내 최초로 전문진료를 시작해 올해 100주년을 맞았다. 현재 연간 외래 환자 10만명을 진료하고 8000건 이상 수술을 시행하며, 뉴스위크 '2027 세계 최고 전문병원' 평가에서는 국내 1위, 세계 6위에 오르며 그 우수성을 널리 인정받고 있다.

Advertisement

이렇게 쌓은 술기는 해외 의료진 교육으로 이어진다. 2008년 이후 약 43개국 출신 의사들이 세브란스병원에서 로봇수술 연수를 받았고, 심장혈관병원은 3D 펄스장 절제술 국내 첫 교육센터이자 국제 교육센터로 지정돼 국내외 의료진을 교육하고 있다.

세브란스병원은 우수한 해외 환자 진료 체계를 갖췄다. 전담 부서를 두고 영어·러시아어·아랍어·몽골어·일본어·중국어 등 6개 언어 통역을 지원하며, 입국 전부터 퇴원까지 표준화된 절차에 따라 진료한다. 진단과 치료를 원내에서 모두 해결하고, 퇴원 후에도 현지 의료진과 24시간 이내에 소통할 수 있는 체계를 운영한다.

Advertisement

이강영 세브란스병원장은 "치료를 위해 긴 여정을 거쳐온 해외환자가 국내 환자 수준에 준하는 치료를 안전하게 받을 수 있도록 힘써 온 부분을 인정받아 뜻깊다"며 "낯선 곳에서도 안심하고 치료받을 수 있도록 안전과 투명성, 접근성을 더 높여 해외 환자에게 더 신뢰받는 병원이 되겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com