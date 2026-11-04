한정 수량-인기토핑 내세운 요아정…인기 메뉴 2종 50% 할인 선보여

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요아정이 한정 수량과 인기 토핑 조합을 앞세워 소비자 공략에 나선다. '반갑데이' 일환으로 인기 메뉴 가격을 절반으로 낮춰 판매하는 할인 프로모션도 진행한다. 지난 4월 반갑데이는 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 인기를 얻으며, 일부 매장에서 오픈런과 조기 품절이 발생했다.

4일 요아정에 따르면 이날부터 5일까지 이틀간 '반갑데이'를 진행한다. 지난 4월에 이어 6개월 만이다. 할인 대상은 '꿀샤인팝팝의 정석'과 '꿀고구마의 정석' 등 2종으로, 가을철 수요를 겨냥해 구성했다. 꿀샤인팝팝의 정석은 요거트 아이스크림에 샤인머스캣과 벌집꿀, 후르츠링 등을 더했다. 꿀고구마의 정석은 아이스 고구마 맛탕에 벌집꿀과 첵스초코를 조합했다. 두 메뉴 모두 요아정의 대표 재료인 벌집꿀을 활용했다. 이번에 진행되는 할인 프로모션은 단순 가격 할인에 그치지 않고 판매 수량을 제한한 것이 특징이라는 게 요아정의 설명이다. 참여 매장별로 두 메뉴를 합쳐 하루 100개만 판매한다. 1인당 구매 한도는 최대 5개다. 매장 방문 고객과 포장 고객이 대상이며, 배달 주문은 행사 대상에서 제외된다.

요아정 관계자는 "고객과 접점을 넓히기 위해 연 2회 '반갑데이'를 운영하고 있다"며 "주문은 참여 매장 키오스크의 '반갑데이 이벤트' 메뉴를 통해 가능하다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com