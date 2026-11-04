닭갈비 먹으러 춘천 간다…코레일관광네트웍스, 계모임 열차 성료

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미식 경험이 지역관광의 새로운 콘텐츠로 자리매김 중이다. 지역 대표 음식을 중심으로 관광 코스와 체험을 구성하고, 이를 지역 상권 소비로 연결하려는 시도가 이어지고 있다. 대표적인 사례는 춘천 닭갈비를 철도관광과 결합한 'K-치킨벨트' 사업이다.

4일 코레일관광네트웍스에 따르면 최근 '춘천 K-치킨벨트 계모임 열차'의 운영을 성공적으로 마쳤다. 춘천 K-치킨벨트 계모임 열차는 코레일관광네트웍스가 춘천시, 농림축산식품부, 한식진흥원과 함께 추진한 '2026 K-미식벨트 조성사업'의 일환으로 추진됐다. 춘천의 대표 음식인 닭갈비를 중심으로 관광과 식사, 체험을 결합한 6개 코스를 개발했다. '밥상', '술상', '놀상' 등 음식과 지역 관광자원을 연계한 구성을 선보인 게 특징이다.

ITX-청춘 특별열차 안에서 퀴즈와 참여형 이벤트를 진행해 이동 시간까지 여행 경험으로 만들었고, 관광객이 춘천에 도착해 닭갈비를 먹는 데서 끝나는 것이 아니라 열차를 타는 순간부터 지역 음식과 여행을 함께 경험하도록 했다. 사업 기간 ITX-청춘 특별열차 이용객 232명과 숙박형 관광상품 이용객 58명 등 총 290명이 참여했다. 당초 목표 인원인 270명을 7.4% 웃도는 규모다.

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관광객 유입은 지역 소비로도 이어졌다. 10월 16일 특별열차 운행 당일 관광상품에 포함된 춘천 닭갈비 음식점 10여 곳에서 약 700만원의 직접 매출이 발생한 것으로 파악됐다는 게 코레일네트웍스의 설명이다. 방문객들이 음식점에서 닭갈비 밀키트와 지역 특산품을 추가로 구매하는 사례도 있었다. 관광객이 지역 음식을 경험한 뒤 관련 상품을 구매하는 소비로 이어진 셈이다.

춘천 막닭축제 기간에는 K-치킨벨트 홍보부스를 운영해 약 2만명의 방문객에게 사업과 지역 미식관광 콘텐츠를 알렸다.

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미식관광은 지역의 고유한 음식 자원을 관광객의 방문 동기로 활용한다는 점에서 성장 가능성이 충분하다는 평가를 받고 잇다. 음식점 방문에 그치지 않고 지역 축제와 관광지, 체험 프로그램, 특산품 구매까지 연결하면 관광객의 체류와 소비를 확대할 수 있기 때문이다. 다만 일회성 행사로 그치지 않기 위한 계절별 관광 콘텐츠 개발과 지역 음식점과 협력적 관계를 유지하는 게 중요하다.

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송광석 코레일관광네트웍스 대표는 "춘천의 대표 음식인 닭갈비와 철도관광을 연계해 지역 관광객 유치와 지역 소비로 이어지는 성과를 확인한 사례"라며 "지역 특색 있는 미식자원을 활용한 관광상품 개발로 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com