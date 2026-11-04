아이들 간식 사러 갔다가 560억원 복권 당첨…"직장 계속 다닐 것"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아이들이 간식을 사달라고 조르는 바람에 동네 가게에 들렀던 호주의 한 아버지가 복권을 구입했다가 560억원의 당첨금을 거머쥐었다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 호주 시드니 서부 우드크로프트에 거주하는 한 남성이 3일(현지시각) 추첨한 오즈 로또(Oz Lotto) 1707회차에서 1등에 당첨돼 상금 6000만 호주달러(약 560억원)를 받게 됐다. 이번 회차 1등 당첨자는 전국에서 단 한 명이었다.

당첨자는 아내와 함께 집 소파에 앉아 있다가 1등 당첨자가 나왔다는 소식을 접했다. 아내는 자신들이 당첨됐을 리 없다고 생각했지만, 남성은 냉장고에 붙여둔 복권을 꺼내 스마트폰으로 번호를 확인했다.

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그는 "아내가 '우리는 절대 아닐 것'이라고 말했다. 하지만 냉장고에 있던 복권을 가져와 확인했다"며 "당첨이 된 순간 그 자리에 멈춰 서서 아무것도 할 수 없었다"고 말했다.

이번 행운은 아이들이 간식을 사달라고 조른 데서 시작됐다. 남성은 아이들에게 줄 간식을 사기 위해 집 근처 마트에 들렀다가 복권도 함께 구입했다.

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그는 "사실 모든 게 아이들 덕분이다. 아이들이 간식을 먹고 싶다고 해서 마트에 갔고, 그곳에서 복권을 샀다"며 "내 인생이 완전히 바뀌었다"고 말했다.

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당첨금으로 가장 먼저 하고 싶은 일은 집을 마련하는 것이다. 그는 "앞으로도 계속 직장에 다닐 생각이지만, 언젠가는 내 사업을 시작할 수도 있다. 이루고 싶은 꿈이 있다"고 말했다.

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한편 이번 오즈 로또 1707회차 1등 당첨 번호는 18, 19, 38, 7, 30, 22, 27이며 보너스 번호는 3, 23, 45다. 2등 당첨자는 호주 전역에서 13명 나왔으며, 각각 5만 3404호주달러(약 5000만원)가 지급된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com