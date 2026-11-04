관광지 달리고, 호수 위에서 요가…두바이, 스포테인먼츠 여행지로 변신

◇DFC 주요 행사인 '두바이 스탠드업 패들' 참가자들이 하타 댐에서 패들보드를 즐기고 있는 모습. 사진제공=두바이관광청

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두바이가 스포테인먼트 여행지로 변신을 꾀하고 있다. 관광 명소를 둘러보는 데 그치지 않고 직접 달리고, 자전거를 타고, 요가를 즐길수 있도록 스포츠와 엔터테인먼트를 결합한'스포테인먼트'가 여행의 새로운 콘텐츠로 떠오르고 있는 것에 주목한 것으로 보인다. 두바이는 도심 도로와 해변, 산악 호수 등 도시 곳곳을 스포츠 무대로 활용해 체험형 관광 수요를 확대한다는 방침이다.

4일 두바이 경제관광부(DET)에 따르면 '2026 두바이 피트니스 챌린지(DFC)'를 11월 29일까지 진행한다. 두바이 피트니스 챌린지는 러닝과 자전거, 수상 스포츠, 요가 등 다양한 프로그램을 운영하는 스포테인먼트 행사다. 시민뿐 아니라 방문객도 참여할 수 있도록 무료 프로그램을 선보인다.

◇DFC 대표 행사인 '두바이 라이드' 참가자들이 두바이 도심을 자전거로 달리고 있는 모습. 사진제공=두바이관광청

두바이 피트니스 챌린지는 셰이크 함단 빈 모하메드 빈 라시드 알 막툼 두바이 왕세자의 주도로 시작됐다. 매일 30분씩 30일간 운동하는 '30x30'을 기본으로 건강한 생활 습관을 확산하는 것이 목표다. 올해는 '당신의 30x30은 무엇인가요?'를 주제로 참가자의 연령과 운동 수준에 맞춘 프로그램을 운영한다.

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대표 프로그램으로는 11월 22일 진행되는 '두바이 런'이 꼽힌다. 참가자들이 평소 자동차가 다니는 셰이크 자이드 로드를 달리는 행사로, 버즈 칼리파와 미래 박물관 등 두바이의 주요 랜드마크를 배경으로 코스를 완주할 수 있다. 가족과 초보 러너를 위한 5㎞ 코스와 10㎞ 코스가 운영된다. 지난해에는 역대 최대인 30만7000명이 참가했다.

도심을 벗어난 스포츠 체험도 마련됐다. 11월 7~8일에는 산악 지역 하타의 하타 댐에서 '두바이 스탠드업 패들' 행사가 열린다. 산으로 둘러싸인 호수에서 패들보드와 카약을 즐길 수 있으며, 올해는 패들보드 위에서 균형을 잡으며 요가를 하는 'SUP 요가'가 새롭게 추가됐다.

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도시 곳곳을 운동 공간으로 활용하는 점도 눈에 띈다. 카이트 비치에서는 바다를 배경으로 비치발리볼과 요가 등을 즐길 수 있다. 자빌 파크와 알 와르카 파크에는 피트니스 빌리지가 조성됐으며, 두바이 전역의 30여 개 커뮤니티 피트니스 허브에서는 루프톱 요가와 클라이밍, 그룹 러닝 등 프로그램을 운영한다.

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두바이의 스포테인먼트 강화는 여행객의 참여와 체류 경험을 확대하려는 전략으로 풀이된다. 도심 랜드마크를 달리는 러닝 행사부터 산악 호수에서 즐기는 수상 스포츠까지 지역의 공간적 특성을 체험 콘텐츠로 활용해 현지에서만 경험할 수 있는 활동을 여행 일정에 추가할 수 있도록 하겠다는 것이다.

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사이드 하렙 두바이 스포츠위원회 사무총장은 "두바이 피트니스 챌린지는 지난 10년간 단순한 연례 운동 캠페인을 넘어 지역사회를 연결하고 스포츠와 신체 활동을 일상생활의 일부로 정착시키는 데 기여해 왔다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com.