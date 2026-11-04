뉴욕마라톤서 쓰러진 20대 여성의 마지막 문자…"아파, 아파"

사진출처=NBC 뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 첫 마라톤 완주를 불과 3㎞ 앞둔 지점에서 쓰러져 숨진 24세 여성의 마지막 문자 메시지가 공개됐다.

경기 초반에는 "정말 컨디션이 좋다"며 의욕을 보였지만, 후반부에는 아버지에게 "아프다"라는 짧은 메시지를 잇달아 보냈다. 딸의 상태를 걱정하며 무리하지 말라고 당부했던 아버지는 끝내 답장을 받지 못했다.

미국 매체 NBC 뉴스에 따르면 뉴욕마라톤 도중 쓰러져 숨진 레이첼 아파(24)의 아버지 스티브 아파는 딸과 주고받은 마지막 문자 메시지를 언론에 공개했다.

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펜실베이니아주 루이스베리 출신인 레이첼은 지난 1일(현지시각) 열린 뉴욕시 마라톤에 처음 참가했지만 결승선을 약 3㎞ 앞둔 지점에서 갑자기 쓰러졌다. 현장에 있던 시민이 심폐소생술(CPR)을 실시했고, 대회 의료진도 제세동기를 사용해 응급처치했다. 이후 병원으로 이송됐지만 몇 시간 뒤 숨졌다.

아버지 스티브는 펜실베이니아주 집에서 마라톤 애플리케이션과 문자 메시지로 딸과 소통하고 있었다.

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레이첼은 출발 전 아버지와 통화할 때부터 첫 마라톤에 대한 기대감을 감추지 못했다. 오전 11시 30분쯤 약 14.5㎞ 지점을 통과한 뒤 그녀는 아버지에게 "힘내자"라는 메시지를 보냈다.

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이어 "정말 컨디션이 좋아", "이렇게 몸이 좋았던 적은 없어"라고 전했다. 경기 전 탄수화물을 충분히 섭취한 덕분이라고도 했다.

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아버지는 기뻐하면서도 딸에게 무리하지 말라고 당부했다. 그는 "좋아. 하지만 너무 무리하지 마. 첫 마라톤이잖아. 이번에는 배우는 과정이라고 생각하고 속도를 조절해"라고 답했다.

하지만 얼마 후 아버지에게 보낸 그녀의 메시지는 달라졌다. "악"이라는 짧은 문자를 보낸 것이다.

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이후엔 "아파, 아파(Ow, ow)"라는 문자를 보냈다. 아버지는 다시 속도를 늦추고 무리하지 말라고 당부했다.

약 32㎞를 지난 지점에서도 딸은 같은 메시지를 보냈다. 아버지는 연이어 "무리하지 말라"는 내용의 메시지를 계속 보냈다. 37㎞ 지점에서는 "속도보다 완주가 중요해. 끝까지 가는 게 목표야"라는 취지로 딸을 격려했다.

오후 1시 30분쯤 39㎞ 지점에 도달했을 때도 아버지는 딸에게 응원 메시지를 보냈다. 그러나 마라톤 앱에서 레이첼의 위치가 더 이상 움직이지 않는다는 사실을 알아차렸다.

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불길한 마음에 아버지는 현장에 있던 아내에게 레이첼을 찾아보라고 했다.

레이첼의 이름을 외쳤지만 소용없었다. 그러자 한 응급구조 대원이 이미 구급차가 레이첼을 병원으로 이송했다고 전했다.

스티브는 곧바로 뉴욕으로 향했고 한 병원에서 싸늘한 딸의 시신을 안아야 했다.

그는 의료진으로부터 딸이 '횡문근융해증(rhabdomyolysis)'으로 숨졌다는 설명을 들었다고 전했다. 횡문근융해증은 근육 세포가 손상되면서 근육 안의 물질이 혈액으로 흘러들어 가는 질환이다. 심한 운동이나 과도한 신체 활동으로 발생할 수 있으며, 심할 경우 신장 등 주요 장기에 손상을 일으킬 수 있다.

레이첼은 평생 운동을 즐긴 선수였다. 버크넬대학교에서 1부 리그 필드하키 선수로 활동했고, 졸업 후에도 꾸준히 운동했다. 최근에는 사우스캐롤라이나주 찰스턴으로 이주해 풀타임 원격근무를 하면서 경영학석사(MBA) 과정을 밟고 있었다.

아버지는 딸에 대해 "학교든 운동이든 무엇을 하든 늘 바쁘게 움직이고 도전하는 아이였다"고 회상했다.

레이첼은 파킨슨병으로 세상을 떠난 할아버지를 기리기 위해 파킨슨재단과 함께 이번 마라톤에 참가했다.

아버지 스티브는 딸이 파킨슨병 환자를 위한 모금에 나선 이유에 대해 "할아버지가 파킨슨병을 앓았고, 딸은 그 병이 얼마나 사람을 힘들게 하는지 직접 봤다"고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com