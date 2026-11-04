상의 벗고 마라톤 완주한 여성의 '가슴 아픈' 사연…"숨기고 싶지 않다"

사진출처=뉴스위크

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 뉴욕 마라톤에서 가슴을 드러낸 채 풀코스 42.195㎞를 완주한 30대 여성의 사연이 화제다.

뉴스위크 등 미국 매체들에 따르면 뉴저지주에 거주하는 로런 스피지아(33)는 지난 1일(현지시각) 열린 2026 뉴욕시 마라톤에 상의를 입지 않고 달려 참가자들과 시민들의 시선을 끌었다.

사실 그녀는 유방암 환자였다.

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스피지아는 31세였던 2024년 2기 유방암 진단을 받았다.

항암치료 16차례와 면역치료 6차례를 받은 그녀는 양쪽 유방 조직을 제거하는 수술과 재건 수술도 거쳤다. 암 관련 유전자 변이로 인해 나팔관까지 제거해야 했다.

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치료 과정은 신체뿐 아니라 마음에도 큰 상처를 남겼다. 특히 유방 절제 수술 이후 가슴에 남은 흉터를 마주하면서 자신의 몸에 대한 자신감이 흔들렸다고 한다. 하지만 어느 순간 흉터를 부끄러워할 이유가 없다는 생각이 들었고, 이를 계기로 마라톤에서 상의를 벗고 달리겠다는 결심을 했다.

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그녀는 매체와의 인터뷰에서 "유방 절제 수술을 받은 뒤 흉터 때문에 자신감이 떨어졌던 순간이 있었다"면서 "그 흉터가 사실은 내가 얼마나 강하게 버텨냈는지를 보여주는 증거인데, 그것 때문에 스스로 위축됐다는 사실이 싫었다"고 말했다.

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이어 "치료를 받고 있는 이들에게 끝까지 견뎌낼 희망과 용기를 주고 싶었다"며 "그들이 혼자가 아니라는 사실을 느끼게 해주고 싶었다"고 밝혔다.

그녀의 도전에 대한 반응은 엇갈렸다. 유방암 생존자와 지지자들은 용기 있는 행동이라며 응원을 보냈다. 한 네티즌은 "나 역시 유방암을 이겨낸 생존자로서 정말 멋진 일이라고 생각한다"고 썼고, 다른 이들도 "큰 영감을 준다", "신체의 자유를 존중해야 한다"며 지지를 나타냈다.

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반면 가족 단위 참가자와 관람객이 많은 마라톤 행사에서 상의를 벗은 것은 부적절하다는 비판도 나왔다. 일부 네티즌은 "건강을 알리는 방식으로는 지나치다", "가족이 함께하는 행사에서 상의를 벗고 달리는 것은 적절하지 않다"고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com