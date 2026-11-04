GKL 세븐럭카지노, AI 콜봇 도입…외국인 고객 편의성 강화

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그랜드코리아레저(GKL)가 세븐럭카지노에 인공지능(AI)를 활용한 전화 응답 시스템을 도입한다. 언어 장벽을 낮추고, 전화 상담대기 즐여 고객 편의성과 접근성을 높이겠다는 취지다.

4일 GKL에 따르면 AI 전화 응답시스템인 콧봇을 세븐럭 강남코엑스점에 AI 전화 응답 시스템에 도입한다. AI 콜봇은 강남코엑스점 대표전화로 걸려 오는 문의에 한국어와 영어, 중국어, 일본어 등 4개 국어로 24시간 응대하는 시스템이다.

AI 콜봇의 이용 방법은 간단하다. 고객이 대표전화로 전화하면 이용 안내가 제공되고, 안내가 끝난 뒤 한국어나 외국어로 질문하면 해당 언어로 답변을 받아볼 수 있다. 영업장 위치와 운영시간, 주차, 입장 규정 등 반복적으로 발생하는 단순 문의는 AI가 처리하고 예약 확인이나 추가 상담이 필요한 경우에는 담당 직원에게 연결하는 형태로 운영된다.

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GKL은 AI 콜봇 시스템의 정확도를 높이기 위해 지난 6월부터 9월까지 시험 운영을 진행한 바 있다. 해당 기간 고객들이 자주 묻는 질문을 수집해 데이터베이스화하고 AI 응대 체계를 구축했다.

윤두현 GKL 사장은 "공기업으로서 정부의 AI 대전환 정책을 선도적으로 수행하고 글로벌 수준의 도심형 프리미엄 관광 플랫폼으로 도약하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com