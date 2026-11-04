KCC글라스, 2025/26 ESG보고서 발간...생물다양성 공시 강화·해외 사업장 공개 확대

KCC글라스가 발간한 '2025-26 ESG보고서' 제공=KCC글라스

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KCC글라스가 생물다양성 관련 공시를 강화하고 해외 사업장까지 공개 범위를 확대한 '2025/26 ESG보고서'를 발간했다고 4일 밝혔다.

KCC글라스는 ESG 경영 추진 과정과 성과를 이해관계자에게 투명하게 공개하기 위해 매년 ESG보고서를 발간하고 있다.

올해 여섯 번째로 발간된 보고서에는 '지속가능성을 지향하는 혁신기업'이라는 전략목표 아래 12대 전략과제와 24대 실행과제의 주요 성과가 담겼다.

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이번 보고서의 주요 특징은 자연자본과 생물다양성 관련 공시 강화다.

KCC글라스는 세계자연기금(WWF) 기준을 바탕으로 생물다양성 위험 요인을 식별하고, 자연관련 재무정보공개 협의체(TNFD)가 권고하는 ENCORE 도구를 활용해 사업 활동의 자연자본 의존도와 영향도를 분석했다.

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또한 가평공장과 영월공장 인근 지역의 생물다양성 영향 평가 및 현장조사 결과도 공개했다.

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해외 사업장의 ESG 정보 공개도 확대했다.

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인도네시아법인의 ESG 경영 성과를 처음 공개하고 온실가스, 에너지 관리, 환경 투자, 안전보건, 노사협력, 사회공헌 등의 주요 활동과 정량 지표를 수록했다.

이와 함께 이중 중대성 평가 결과와 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD) 권고안에 기반한 기후변화 대응 현황을 담았다.

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투명도를 조절할 수 있는 스마트 글라스와 반도체용 유리기판 등 미래 성장기술도 소개했다.

KCC글라스 관계자는 "제품과 서비스는 물론 구성원의 행동 전반에 지속가능성을 내재화하고 효과적인 관리 체계를 마련하는 데 역량을 집중하고 있다"며 "앞으로도 ESG 경영 실행력을 높이고 관련 성과를 이해관계자에게 투명하게 공개해 나가겠다"고 말했다.

이번에 발간된 보고서는 KCC글라스 공식 홈페이지에서 PDF 파일로 확인할 수 있다.