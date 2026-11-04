세라젬, 중국서 18번째 희망학교 지원…글로벌 사회공헌 확대

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세라젬이 중국과 동남아시아 등 해외 사업장을 중심으로 사회공헌활동을 확대하고 있다. 교육 인프라가 부족한 지역의 학교 시설을 개선하고 교육 물품을 지원하는 등 글로벌 역사회와 상생에 나서는 모습이다.

4일 세라젬에 따르면 최근 중국 푸젠성 지역 학생들의 교육·생활 환경 개선을 위한 '희망학교 18호 프로젝트'를 진행했다. 희망학교는 세라젬 중국 법인이 2005년부터 이어온 교육 분야 사회공헌사업이다. 지원 대상은 푸젠성에 있는 농촌 기숙형 몽골족 학교로, 소수민족 학생과 부모가 외지에서 일하는 동안 농촌에 남아 생활하는 아동들이 다수 재학하고 있는 곳이다. 세라젬은 학생들이 보다 안정적인 환경에서 학습하고 생활할 수 있도록 식당과 기숙사, 독서실, 심리상담실 등을 정비하고 관련 비품과 설비를 지원했다.

세라젬은 중국 외 다른 해외 사업장에서도 교육 환경 개선을 중심으로 사회공헌활동을 이어가고 있다. 인도에서는 교육 인프라 개선을 위한 '드림스쿨 프로젝트'를 운영하고 있고, 방글라데시에서는 장학금과 교육 물품을 지원하고 있다. 베트남에서는 2020년부터 통학에 어려움을 겪는 지역에 다리를 건설하는 '희망의 다리' 사업을 추진 중이다.

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세라젬 관계자는 "지속적으로 교육 환경 개선과 미래 인재 양성을 위한 지원을 이어가고, 꾸준한 나눔을 통해 지역사회와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com