유명 해변서 외국인 3명 노상방뇨…"그만하라" 경고도 무시

사진출처=워크포인트 뉴스 23

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 대표적인 관광지인 파타야에서 외국인 관광객 3명이 해변을 향해 노상방뇨를 한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

현지 주민이 이들의 행동을 촬영하고 중단을 요구했지만, 관광객들은 경고를 무시한 채 자리를 떠난 것으로 전해졌다.

워크포인트 뉴스 23 등 현지 매체들에 따르면 25일 밤 태국 촌부리주 파타야의 센트럴 파타야 해변에서 외국인 남성 3명이 바다를 향해 소변을 보는 모습이 촬영됐다. 당시 태국 연휴로 해변에는 많은 방문객이 있던 상황이었다.

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한 관광객은 외국인 남성 3명이 모래사장에서 다른 사람들의 시선에도 아랑곳하지 않고 소변을 보는 모습을 발견했다고 주장했다. 그는 당시 상황을 휴대전화로 촬영했다.

목격자에 따르면 주변에 있던 사람들이 외국인 관광객들에게 다가가 행동을 멈추라고 요구했다. 그러나 이들은 별다른 반응을 보이지 않은 채 현장을 떠난 것으로 전해졌다.

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사건 영상이 온라인에 퍼지면서 현지에서는 비슷한 행위가 반복되지 않도록 당국이 적극적으로 대응해야 한다는 반응도 나왔다.

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이번 파타야 해변 사건에서 촬영된 남성 3명의 신원과 국적은 확인되지 않았다. 이들에게 과태료 등 행정처분이나 별도의 법적 조치가 내려졌는지도 현재까지 알려지지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com