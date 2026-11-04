트리니티항공, 경력 조종사 채용…안전 운항 역량 강화

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트리니티항공이 숙련된 조종사 확보에 나섰다. 경력직 기장을 채용하고, 2027년부터 신입 부기장의 최소 비행시간 기준도 기존보다 두 배 높인다. 운항 경험을 갖춘 안전 운항 역량을 강화하기 위해서다.

4일 트리니티항공에 따르면 18일 오후 2시까지 경력직 운항승무원 모집을 진행한다. 지원 자격은 국내 운송용 또는 사업용 조종사(육상다발) 자격증명 소지자로, B737 기장 비행시간 500시간을 포함해 총 3000시간 이상의 비행 경력을 갖춰야 한다. 항공 신체검사증명 1종과 항공영어구술능력 4등급 이상, 국내 유효 항공무선통신사 자격도 필요하다. 채용 전형은 서류전형과 1·2차 면접 순으로 진행된다. 트리니티항공은 정비사(경력), 부품수리 정비사(경력), 정비 전문강사(경력) 등 정비 분야 인력도 상시 채용하고 있다.

트리니티항공은 신입 조종사 선발 기준도 강화한다. 2027년 채용부터 신입 부기장의 최소 총 비행시간 기준을 기존 250시간에서 500시간으로 상향할 계획이다.

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트리니티항공 관계자는 "운항승무원들이 최상의 환경에서 전문 역량을 발휘할 수 있도록 전폭적인 지원을 지속할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com